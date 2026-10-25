CSGT TPHCM phát hiện 3 xe chở thịt động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch

Ngày 25/10, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp với Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM kiểm tra, xử lý 3 trường hợp vi phạm, tiêu hủy 975 kg sản phẩm động vật.

Theo thông tin ban đầu, lúc 2 giờ cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức tổ chức kiểm tra 15 trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.

Lực lượng phối hợp kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm vào rạng sáng 25/10.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp vi phạm quy định về kiểm dịch. Cụ thể, ô tô biển số 50E-643xx do ông Lê Hoàng Đ. (SN 1975, ngụ phường Tăng Nhơn Phú) điều khiển, vận chuyển 296 kg thịt heo pha lóc.

Tiếp đó, tổ công tác kiểm tra xe ô tô biển số 60C - 613.xx do ông Nguyễn Văn C (43 tuổi, ở phường Trảng Dài, Đồng Nai) điều khiển, phát hiện trên xe chở 283 kg sản phẩm từ bò, gồm 257 kg thịt bò đã chặt và 26 kg phụ phẩm bò.

Tương tự, ô tô biển số 60C - 786.xx do anh Lê Thành N (32 tuổi, ở xã Xuân Định, Đồng Nai) điều khiển, vận chuyển 15 con dê đã giết mổ, tổng khối lượng 396 kg.

Cả 3 trường hợp đều có hành vi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không có Giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 204/2026/NĐ-CP ngày 11/6/2026 của Chính phủ.

Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với từng trường hợp để xử lý theo thẩm quyền. Tổng khối lượng tiêu hủy của 3 trường hợp là 975 kg.

Hoạt động phối hợp kiểm tra thể hiện tinh thần trách nhiệm của Đội CSGT Rạch Chiếc trong phát hiện, xử lý vi phạm trên tuyến vận chuyển; góp phần phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng...