CSGT TPHCM đồng hành, giúp người dân lưu thông an toàn trong mùa mưa

Chiều tối 22/9, mưa lớn xảy ra trên diện rộng tại TP.HCM, đúng vào thời điểm người dân đang trên đường trở về nhà. Nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, nước dâng nhanh, phương tiện di chuyển khó khăn, giao thông tại một số khu vực xảy ra ùn ứ.

Theo phương án của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã xây dựng trước đó, khi xảy ra mưa lớn, ngập nước, các đơn vị CSGT theo dõi sát tình hình, kịp thời bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng, hỗ trợ người dân và phối hợp xử lý các sự cố ảnh hưởng đến giao thông, không để tình trạng ùn ứ kéo dài, lan sang các tuyến đường lân cận.

Dù điều kiện thời tiết bất lợi, CBCS CSGT vẫn dầm mình dưới mưa để đảm bảo TTATGT

Trong điều kiện thời tiết bất lợi, mưa nặng hạt, nước ngập mặt đường, nhưng cán bộ, chiến sĩ CSGT vẫn có mặt trên các tuyến đường, tại các giao lộ, khu vực ngập nước để điều tiết, phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân lựa chọn hướng di chuyển phù hợp, đồng thời chủ động hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn trong quá trình lưu thông, góp phần hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại những vị trí nước ngập sâu, lực lượng CSGT đã sử dụng xe chuyên dụng hỗ trợ đưa phương tiện qua khu vực ngập, giúp người dân tiếp tục hành trình an toàn.

Lực lượng CSGT hỗ trợ người dân

Trong mùa mưa, Phòng CSGT tiếp tục theo dõi tình hình tại những khu vực có nguy cơ ngập, ùn tắc để kịp thời bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng, hỗ trợ người dân và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, góp phần duy trì giao thông an toàn, thông suốt.

Dự báo trong hôm nay và ngày mai (23 và 24/9), TP.HCM tiếp tục có mưa lớn, có khả năng gây ngập tại một số khu vực. Người dân khi tham gia giao thông cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết, lựa chọn lộ trình phù hợp; giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không cố điều khiển phương tiện qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Khi người dân có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn ứ giao thông hoặc cần phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn thành phố, có thể liên hệ qua số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693.187.521; số điện thoại đường dây nóng (Hotline): 0326.08.08.08; địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn để Phòng CSGT kịp thời tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.