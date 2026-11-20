Ngày 20/11, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, qua công tác nắm tình hình và tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, đơn vị đã phát hiện hai vụ vận chuyển hàng hóa chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ở vụ thứ nhất, qua nắm tình hình, Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện ô tô BKS 75C-087.84 đi từ Đông Hà đến Huế có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa chưa rõ nguồn gốc. Đội đã bố trí tổ công tác tuần tra trên tuyến, dừng phương tiện để kiểm tra.

Tổ công tác tuần tra trên tuyến dừng phương tiện để kiểm tra.

Trên xe có nhiều mặt hàng do nước ngoài sản xuất, trong đó có 240 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu KONE, 144 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu MITINE và 360 hộp hàng nhãn hiệu OAIS, đều do Thái Lan sản xuất. Tổ công tác còn phát hiện 5 hộp hàng nhãn hiệu TAWAKO RERFECT và 10 nồi cơm điện nhãn hiệu SHARP.

Tổng trị giá lô hàng trên xe hơn 100 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của lô hàng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tải trọng phương tiện, lực lượng CSGT phát hiện ô tô BKS 50H-141.58 do tài xế Trương Đình Hải (SN 1996, trú tại tổ dân phố 5, xã A Lưới 2, TP Huế) điều khiển chở hàng vượt trọng tải cho phép từ trên 10% đến 30%. Khi yêu cầu hạ tải, tổ công tác phát hiện trên xe có khoảng 5 tấn vải và 3 bao áo khoác chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tổ công tác kiểm tra hàng hóa.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trương Đình Hải về hành vi chở hàng vượt trọng tải cho phép. Công ty TNHH TMDV VCDL Xuân Thảo (địa chỉ tại số 264 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh) cũng bị lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển để xảy ra vi phạm về tải trọng.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý hai vụ việc theo quy định.