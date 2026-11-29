Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế chủ động phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra các điểm sạt lở trên Quốc lộ 49

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ kiểm tra các điểm sạt lở trên Quốc lộ 49, kịp thời triển khai giải pháp cảnh báo, phân luồng và khắc phục nguy cơ mất an toàn, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Chủ động kiểm tra, phòng ngừa sạt lở trên Quốc lộ 49

Ngày 28/11/2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Huế tiếp tục phối hợp với chính quyền xã Bình Điền, xã A Lưới 5 và Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế kiểm tra thực tế tại ba vị trí Km61+250, Km67+800 và Km75+300 trên tuyến Quốc lộ 49.

Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực trung tâm TP Huế với các xã miền núi A Lưới. Do đặc điểm địa hình phức tạp, nhiều đoạn đường nằm sát sườn núi, ven sông, tuyến đường miền núi này thường tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

Sạt lỏ xảy ra trên tuyến đường Quốc lộ 49, Tp. Huế

Qua kiểm tra, các đơn vị ghi nhận một số vị trí trên tuyến đường Quốc lộ 49 xuất hiện tình trạng sạt lở mái taluy, xói lở nền đường, đất đá tràn xuống mặt đường. Những diễn biến này có thể gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến người và phương tiện lưu thông.

Các đơn vị đã cùng trao đổi, đánh giá mức độ nguy hiểm tại từng vị trí...

Trước thực tế đó, các đơn vị đã trao đổi, đánh giá mức độ nguy hiểm tại từng vị trí, thống nhất giải pháp cảnh báo, phân luồng, điều tiết giao thông và khắc phục sạt lở. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin cũng được tăng cường nhằm chủ động ứng phó với những tình huống phát sinh.

Việc kiểm tra thực địa không chỉ giúp nhận diện sớm các điểm mất an toàn mà còn tạo cơ sở để triển khai biện pháp phòng ngừa phù hợp, hạn chế nguy cơ tai nạn trên tuyến đường miền núi.

Tăng cường chiếu sáng, nâng cao an toàn giao thông

Song song với công tác phòng ngừa sạt lở, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế trước đó đã phối hợp với UBND các xã Bình Điền, A Lưới 3, A Lưới 5 và Sở Xây dựng TP Huế khảo sát một số vị trí dự kiến lắp đặt hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời trên tuyến đường Quốc lộ 49 (Tp. Huế).

Qua khảo sát, đoàn công tác thống nhất lựa chọn 20 vị trí dự kiến lắp đặt đèn chiếu sáng, với tổng kinh phí khoảng 120 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. UBND xã A Lưới 3 được giao làm đầu mối thực hiện thủ tục đề nghị Sở Xây dựng cấp phép xây dựng theo quy định.

Đây là giải pháp thiết thực nhằm từng bước cải thiện điều kiện hạ tầng, hỗ trợ người dân lưu thông an toàn hơn, nhất là tại những khu vực đường miền núi có điều kiện chiếu sáng còn hạn chế. Việc đầu tư chiếu sáng năng lượng mặt trời cũng góp phần khai thác nguồn năng lượng sạch, hướng đến sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển hạ tầng thân thiện với môi trường.

Lắp đặt cảnh báo trên đoạn đường có sạt lở...

Từ kiểm tra, cảnh báo nguy cơ sạt lở đến cải thiện hệ thống chiếu sáng, những hoạt động này cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát giao thông (CATP Huế) cùng sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và các đơn vị chuyên môn trong bảo đảm an toàn giao thông từ cơ sở.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế khuyến cáo người dân khi lưu thông trên các tuyến đường miền núi trong điều kiện mưa lớn cần chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn; tuyệt đối không tự ý đi vào khu vực đã đặt biển cảnh báo, rào chắn và nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Bảo đảm an toàn giao thông không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành, cùng những giải pháp đầu tư hạ tầng phù hợp sẽ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, nâng cao khả năng kết nối vùng miền và tạo nền tảng cho TP Huế phát triển an toàn, xanh và bền vững./.