TP Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 địa điểm: khu vực đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Công viên Phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức bảo đảm giao thông trước, trong và sau chương trình bắn pháo hoa.

Theo đó, lực lượng CSGT bố trí cán bộ quán xuyến địa bàn, tập trung tại khu vực trận địa pháo hoa, các tuyến đường dẫn vào điểm tổ chức và những tuyến đường trọng điểm, khu vực tập trung đông người. Các đội, trạm CSGT đường bộ triển khai lực lượng tại các chốt cô lập, chốt điều hòa giao thông, chủ động phương án xử lý các tình huống, sự cố, tổ chức phân luồng, hướng dẫn người dân dừng, đỗ xe đúng quy định, hạn chế nguy cơ ùn tắc.

Lực lượng CSGT cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời, chủ động phòng ngừa tình trạng tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Đối với đường thủy, các đội, trạm CSGT tăng cường nắm tình hình, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, trật tự, an toàn giao thông trên sông; phối hợp với Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng TP Hồ Chí Minh và Cảng vụ Hàng hải triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn khu vực tổ chức. Lực lượng chức năng tổ chức giải tỏa neo đậu, tạm dừng hoạt động các phương tiện thủy theo phương án nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy.

CSGT đường thủy tăng cường tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, trật tự, an toàn giao thông trên sông.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin tình hình giao thông, các phương án phân luồng để lựa chọn lộ trình phù hợp; không dừng, đỗ xe dưới lòng đường, trên cầu hoặc tại khu vực cấm để xem pháo hoa. Người tham gia giao thông cần chấp hành biển báo, hiệu lệnh và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, thuận lợi.