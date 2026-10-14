Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM vừa phát hiện, xử lý xe ô tô tải biển số 50H-7X4.XX lưu thông trên địa bàn khi không có phù hiệu theo quy định.

Vụ việc được phát hiện sau khi đơn vị tiếp nhận thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông về phương tiện bị tước quyền sử dụng phù hiệu nhưng vẫn tiếp tục di chuyển. Ngay sau đó, lực lượng chức năng triển khai kiểm tra, xác minh phương tiện.

Làm việc với tổ công tác, tài xế L.M.V (sinh năm 2001, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, xe tải không có phù hiệu. Tài xế cho biết phù hiệu của phương tiện đã bị Cục Cảnh sát giao thông tạm giữ vào khoảng đầu tháng 9/2026.

CSGT TP.HCM xử lý xe tải không có phù hiệu

Tổ công tác đã tạm giữ phương tiện, lập biên bản đối với tài xế về hành vi điều khiển xe thuộc loại phải có phù hiệu nhưng không có phù hiệu theo quy định.

Đồng thời, Công ty TNHH Giải pháp vận tải Q.T, chủ phương tiện, cũng bị lập biên bản về hành vi giao xe cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm.

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, tài xế vi phạm có thể bị phạt tiền từ 5–7 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đối với chủ phương tiện là tổ chức, mức phạt đối với hành vi giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện không có phù hiệu theo quy định là từ 20–24 triệu đồng.

Theo lực lượng CSGT, việc phương tiện kinh doanh vận tải tiếp tục lưu thông khi không có phù hiệu theo quy định là hành vi vi phạm quy định về quản lý vận tải, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng giữa các đơn vị kinh doanh.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông số 1 sẽ tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM.