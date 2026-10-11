CSGT TP.HCM tăng giám sát vi phạm, siết kiểm tra xe khách

Ngày 11/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, ghi nhận, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

CSGT TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Thông qua hình ảnh thu thập được, lực lượng chức năng có thể phát hiện nhiều lỗi như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, sai làn đường, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy và các hành vi vi phạm khác.

Việc tăng cường xử phạt qua hình ảnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giao thông, đồng thời hạn chế tình trạng người tham gia giao thông chỉ chấp hành quy định khi có lực lượng chức năng trực tiếp kiểm tra.

Trước khi xử lý, hình ảnh và thông tin vi phạm được kiểm tra, xác minh theo quy định. Người vi phạm được thông báo về hành vi, tiếp cận hình ảnh liên quan và thực hiện quyền giải trình theo quy định pháp luật, bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

CSGT hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeTraffic.

Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chủ động tra cứu thông tin phương tiện, thực hiện nghĩa vụ khi nhận thông báo vi phạm. Khi mua bán, cho, tặng phương tiện, chủ xe cần hoàn tất thủ tục đăng ký, sang tên để dữ liệu được cập nhật chính xác.

Người dân cũng có thể sử dụng ứng dụng VNeTraffic để tra cứu thông tin phương tiện, sử dụng các tiện ích theo quy định và phản ánh vi phạm qua các kênh tiếp nhận phù hợp để cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh.

Song song với việc xử lý vi phạm qua camera, Phòng CSGT Công an TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, nhất là tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc TP.HCM.

Kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Đây là địa bàn có nhiều khu, điểm du lịch biển, nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp cuối tuần, lễ, Tết và mùa du lịch. Vì vậy, việc kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện và người điều khiển được chú trọng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phòng CSGT Công an TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân kinh doanh vận tải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, kịp thời khắc phục hư hỏng, không đưa xe không bảo đảm an toàn vào hoạt động.

Thông qua việc kết hợp giám sát bằng thiết bị kỹ thuật với tuần tra, kiểm soát trực tiếp, lực lượng CSGT hướng đến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn cho người dân, du khách khi tham gia giao thông.