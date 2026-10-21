CSGT TP.HCM tăng cường phạt nguội, xử lý xe máy đi ngược chiều

Chưa đầy 10 phút ghi hình 67 xe máy đi ngược chiều

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM đang tăng cường ứng dụng hình ảnh, video trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông.

Qua đó, lực lượng chức năng có thêm căn cứ để phát hiện hành vi vi phạm, xác minh thông tin phương tiện và xử lý theo quy định, kể cả những trường hợp không bị dừng xe trực tiếp tại thời điểm vi phạm.

Thời gian qua, Đội CSGT số 2 tăng cường quay phim, ghi nhận hình ảnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi thu thập dữ liệu, cán bộ, chiến sĩ tiến hành kiểm tra, rà soát, xác minh thông tin phương tiện, hoàn thiện hồ sơ và gửi thông báo đến tổ chức, cá nhân có liên quan để giải quyết theo quy định.

CSGT thường xuyên xử lý xe mô tô, xe gắn máy vi phạm đi ngược chiều.

Việc sử dụng hình ảnh, video làm căn cứ xử lý giúp quá trình xác minh có cơ sở rõ ràng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện, hạn chế tình trạng người vi phạm đối phó với lực lượng chức năng, đồng thời nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông.

Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng xe máy đi ngược chiều vẫn diễn ra tại một số tuyến đường, nhất là vào giờ cao điểm, gây xung đột dòng phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Vừa qua, Đội CSGT Hàng Xanh tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp xử lý trực tiếp với ghi hình vi phạm thông qua thiết bị nghiệp vụ và hệ thống camera giám sát.

Điển hình, sáng 30/9/2026, trong chưa đầy 10 phút, đơn vị ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 67 trường hợp xe máy đi ngược chiều trên đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp.

Tăng cường bố trí cán bộ ghi hình xử phạt – phạt nguội tại các tuyến phức tạp.

Kết quả này cho thấy việc tăng cường ghi hình, xử lý vi phạm qua hình ảnh có thể hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong thời gian ngắn.

Khi hành vi đã được ghi nhận bằng hình ảnh rõ ràng, người điều khiển phương tiện vẫn phải chịu trách nhiệm theo quy định, dù không bị CSGT dừng xe xử lý ngay tại chỗ.

Thời gian tới, CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường ghi hình, xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Tăng cường tuyên truyền, trang bị kỹ năng lái xe an toàn

Song song với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT TP.HCM chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên và người dân tại cơ sở.

Hưởng ứng chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn do Cục CSGT phát động, vừa qua, Đội CSGT Cát Lái phối hợp Công an phường Long Trường tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn tại Trường THPT Long Trường.

Thực hành nhận diện phòng tránh điểm mù.

Chương trình có sự tham gia của 2.000 học sinh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông như đi đúng phần đường, làn đường; chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ; tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn; đội mũ bảo hiểm đúng quy cách; chấp hành quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện và giấy phép lái xe.

Bên cạnh việc phổ biến kiến thức, cán bộ CSGT phối hợp với hướng dẫn viên Honda trực tiếp hướng dẫn học sinh thực hành lái xe trên sa hình.

Hướng dẫn học sinh thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

Qua đó, các em có điều kiện vận dụng kiến thức đã học vào tình huống thực tế, rèn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn.

Việc kết hợp tuyên truyền pháp luật với hướng dẫn thực hành giúp nội dung giáo dục trở nên trực quan, thiết thực hơn, góp phần nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ và phòng tránh tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, CSGT hướng đến việc đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, giúp mỗi người chủ động phòng ngừa rủi ro thay vì chỉ chú trọng chấp hành khi có lực lượng chức năng kiểm tra.