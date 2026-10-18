CSGT TP.HCM tăng cường phạt nguội, xử lý xe cơi nới, quá tải

Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Thời gian qua, Đội CSGT số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát, ghi hình và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT chủ động quay phim, ghi nhận hình ảnh các hành vi vi phạm. Những hình ảnh, video thu thập được sẽ được kiểm tra, rà soát, xác minh thông tin phương tiện, hoàn thiện hồ sơ và gửi thông báo đến tổ chức, cá nhân liên quan để giải quyết theo quy định.

Việc tăng cường xử lý vi phạm qua hình ảnh góp phần nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện, đồng thời nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Đội CSGT số 2 tăng cường kiểm tra, phát hiện, ghi hình, xử lý “phạt nguội các hành vi vi phạm.

Cùng với đó, Đội CSGT số 2 tập trung kiểm tra các phương tiện vận tải hàng hóa có dấu hiệu tự ý thay đổi kích thước thành thùng, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn hoặc không che chắn hàng hóa đúng quy định.

Theo lực lượng chức năng, việc tự ý cơi nới thành thùng có thể làm thay đổi đặc tính kỹ thuật của phương tiện, ảnh hưởng đến khả năng phanh, chuyển hướng và làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Tình trạng chở hàng quá khổ, quá tải hoặc để hàng hóa rơi vãi xuống đường cũng tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông xung quanh.

Trong quá trình kiểm tra, CSGT kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện và tài xế nhận diện các nguy cơ mất an toàn, đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Cán bộ Đội CSGT số 2 tiếp nhận, xử lý vi phạm các trường hợp “phạt nguội”.

Kịp thời mở đường, hỗ trợ người dân đi cấp cứu

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 2 còn kịp thời hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp.

Cụ thể, ngày 27/9, khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường ven biển thuộc Khu du lịch Hồ Cốc, xã Hồ Tràm, TP.HCM, tổ tuần tra, kiểm soát của Đội CSGT số 2 nhận được đề nghị hỗ trợ từ tài xế xe khách mang biển số 60B-034.54. Trên xe có anh H.T.H (sinh năm 1987) bị tai biến, cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Hỗ trợ người dân đến Trung tâm y tế xã Hồ Tràm cấp cứu kịp thời.

Trước tình huống trên, tổ công tác nhanh chóng điều tiết giao thông, hỗ trợ mở đường để xe khách đưa người bệnh đến Trung tâm Y tế xã Hồ Tràm trong thời gian sớm nhất. Tại đây, anh H. được đội ngũ y, bác sĩ tiếp nhận và cấp cứu kịp thời.

Sự hỗ trợ đúng lúc của lực lượng CSGT góp phần giúp người bệnh sớm tiếp cận dịch vụ y tế, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tình phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.

Thời gian tới, Đội CSGT số 2 tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông.