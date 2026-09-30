CSGT TP.HCM tăng cường giáo dục pháp luật về giao thông

Nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông, Cảnh sát giao thông (CSGT) TP.HCM - PC08 tổ chức các chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Nâng cao ý thức cho người lái xe

Tại Công ty Dịch vụ Chuyển phát nhanh Viettel Post, Đội CSGT Phú Lâm (PC08) tuyên truyền cho 22 nhân viên, người điều khiển phương tiện về những quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động vận chuyển hàng hóa, trong đó có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP và Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

Nội dung tuyên truyền được gắn với những tình huống thực tế trong quá trình giao nhận, vận chuyển hàng hóa.

Tuyên truyền cho nhân viên, người điều khiển phương tiện về những quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Tài xế được hướng dẫn kiểm tra tình trạng phương tiện trước khi xuất phát; sắp xếp, cố định hàng hóa phù hợp, không để hàng hóa che khuất tầm nhìn hoặc ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện.

CSGT Phú Lâm lưu ý người lái xe phải duy trì sự tỉnh táo, tập trung trong suốt hành trình, chấp hành nghiêm các quy định về nồng độ cồn, chất ma túy, tốc độ, làn đường và tín hiệu giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, chất kích thích hoặc khi cơ thể không bảo đảm điều kiện an toàn.

Báo cáo viên cũng hướng dẫn nhận diện điểm mù của ô tô, đặc biệt là xe tải và phương tiện có kích thước lớn.

Nội dung tuyên truyền được gắn với những tình huống thực tế trong quá trình giao nhận, vận chuyển hàng hóa.

Tài xế được lưu ý thường xuyên quan sát gương chiếu hậu, kiểm tra khu vực xung quanh, giữ khoảng cách và chủ động giảm tốc độ tại giao lộ, khu vực đông người, trường học, nhất là khi chuyển hướng, chuyển làn, dừng, đỗ hoặc lùi xe.

Sau buổi tuyên truyền, Đội CSGT Phú Lâm phối hợp kiểm tra ma túy đối với đội ngũ tài xế theo kế hoạch và quy định hiện hành.

Hoạt động nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ người điều khiển phương tiện sử dụng chất ma túy khi tham gia giao thông, đồng thời nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo đảm an toàn giao thông.

Trang bị kỹ năng cho học sinh

Tại các trường học, Đội CSGT Phú Lâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đồng thời xây dựng văn hóa giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tại Trường THPT Bình Hưng Hòa, nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định gắn với thực tế tham gia giao thông của học sinh, phân tích các nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong bảo đảm an toàn.

CSGT TP.HCM đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Thông qua các tình huống thực tế, học sinh được hướng dẫn nhận diện, xử lý những tình huống thường gặp khi đi đường, nhất là khi di chuyển gần ô tô, xe tải và phương tiện lớn.

Các em được hướng dẫn nhận diện điểm mù, giữ khoảng cách, lựa chọn vị trí phù hợp, chủ động giảm tốc độ và bảo đảm an toàn khi đi bộ qua đường.

Nội dung tuyên truyền cũng nhấn mạnh việc chấp hành pháp luật, biết nhường đường, hỗ trợ người tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Đội CSGT Phú Lâm phát động Tháng An toàn giao thông năm học 2026-2027.

Tại Trường THPT An Lạc, Đội CSGT Phú Lâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và phát động Tháng An toàn giao thông năm học 2026-2027, với sự tham dự của hơn 2.400 học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Cán bộ CSGT phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Trong đó, tập trung vào việc chấp hành tín hiệu đèn, biển báo, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện; đi đúng phần đường, làn đường và tuân thủ quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện.

Trang bị kỹ năng giao thông cho học sinh.

Học sinh được nhắc nhở không dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; đồng thời nhận diện những hành vi làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Trong khuôn khổ chương trình, Đội CSGT Phú Lâm cũng phối hợp phát động Tháng An toàn giao thông năm học 2026-2027 và tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Thông qua các chương trình, Đội CSGT Phú Lâm tiếp tục phối hợp với các trường học đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm, tai nạn giao thông và xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.