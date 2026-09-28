CSGT TP.HCM siết quản lý xe học sinh

Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của học sinh và phụ huynh, nhất là trong thời gian đầu năm học mới, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP.HCM tăng cường kiểm tra, nắm tình hình tại các bãi giữ xe trong và xung quanh trường học trên địa bàn phụ trách.

Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện những bất cập trong việc quản lý phương tiện, nhận diện nguy cơ mất an toàn và phối hợp với nhà trường thực hiện các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Tại các điểm giữ xe, lực lượng CSGT tập trung kiểm tra việc quản lý phương tiện, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở nhà trường và người phụ trách không để học sinh sử dụng, gửi các loại xe khi chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định.

Đội CSGT số 2 phát hiện và xử lý các truờng hợp học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo quy định.

CSGT cũng phối hợp với nhà trường nắm tình hình học sinh sử dụng phương tiện, qua đó kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở và đề nghị tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc quản lý phương tiện của học sinh.

Song song với kiểm tra tại bãi giữ xe, Đội CSGT số 2 tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực tập trung nhiều trường học, nhất là vào thời điểm học sinh đến trường và tan học.

Lực lượng chức năng tập trung phát hiện, xử lý các hành vi như điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không đúng quy cách, chở quá số người quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi không đúng phần đường, làn đường và dừng, đỗ phương tiện gây cản trở giao thông.

Đội CSGT số kiểm tra tại các bãi giữ xe trường học trên địa bàn.

Đáng chú ý, CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý học sinh sử dụng phương tiện đã tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật. Những phương tiện này có thể không bảo đảm điều kiện an toàn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn khi lưu thông.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp với các trường học tuyên truyền, hướng dẫn học sinh chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức khi sử dụng phương tiện.

Việc kiểm soát đồng thời tại bãi giữ xe và trên đường được triển khai nhằm tăng cường trách nhiệm của nhà trường, gia đình và học sinh, góp phần bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trường học và hạn chế các vi phạm trong lứa tuổi học sinh.