CSGT TP.HCM phạt nam tài xế vi phạm nồng độ cồn cao

Ngày 7/10, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết, đơn vị vừa xử lý tài xế xe kinh doanh vận tải hành khách vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 3/10, trong quá trình kiểm soát nồng độ cồn, Đội CSGT Bàn Cờ phối hợp Công an phường Tân Sơn Nhất dừng kiểm tra một ô tô kinh doanh vận tải hành khách có dấu hiệu vi phạm.

Kết quả kiểm tra xác định tài xế có nồng độ cồn 0,419 mg/l khí thở, thuộc mức vi phạm cao theo quy định.

CSGT làm việc với nam tài xế.

Thời điểm kiểm tra, trên xe không có hành khách. Tài xế cũng không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tiếp tục xác minh các nội dung liên quan để xử lý.

Với mức vi phạm nồng độ cồn trên, tài xế có thể bị phạt từ 30-40 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng. Trường hợp xác định chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, chủ phương tiện sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Tài xế xe kinh doanh vận tải hành khách vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,419 mg/l khí thở.

Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ phương tiện kinh doanh vận tải thường xuyên kiểm tra, quản lý đội ngũ lái xe, tuyệt đối không giao phương tiện cho người đã sử dụng rượu, bia hoặc không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Người dân, đặc biệt là hành khách, khi phát hiện tài xế có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện cần kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng để kiểm tra, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khi phát hiện tài xế có biểu hiện nghi vấn đã sử dụng rượu bia mà vẫn lái xe, hãy phản ánh ngay về Cục Cảnh sát giao thông qua đường dây nóng: 0931.118.080 hoặc Phòng CSGT Công an TP.HCM qua số điện thoại: 0326.08.08.08 (khi phương tiện đang di chuyển trên địa bàn TP.HCM), hoặc số đường dây nóng của Công an các địa phương tại đường link: https://canhsatgiaothong.bocongan.gov.vn/duong-day-nong