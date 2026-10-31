Sáng 31/10, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM, tổ công tác Đội Tuần tra dẫn đoàn vừa hỗ trợ một sản phụ đang chuyển dạ đến Bệnh viện Từ Dũ kịp thời.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 30/10, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hòa, tổ công tác Đội Tuần tra dẫn đoàn nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ anh N.H.Q (sinh năm 1982).

CSGT TP.HCM mở đường đưa sản phụ đi sinh

Thời điểm này, anh Q. đang chở vợ là chị D.T.N. (sinh năm 1988) đến Bệnh viện Từ Dũ trong tình trạng chuyển dạ.

Trước tình huống cấp bách, tổ công tác nhanh chóng báo cáo ban chỉ huy đơn vị, đồng thời triển khai phương án hỗ trợ đưa sản phụ đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất.

Ngay sau đó, Thượng úy Lưu Văn Hợi, cán bộ Đội Tuần tra dẫn đoàn sử dụng mô tô đặc chủng, bật tín hiệu ưu tiên để dẫn đường cho phương tiện chở sản phụ.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, hành trình đến bệnh viện được rút ngắn, tạo điều kiện để sản phụ sớm được tiếp nhận và chăm sóc y tế.

Đáng chú ý, khoảng 5 phút sau khi triển khai hỗ trợ, khi gần đến bệnh viện, tổ công tác vui mừng nhận tin chị N. đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh. Sản phụ và em bé sau đó được đội ngũ y, bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc kịp thời.

CSGT dẫn đường, đưa sản phụ đến bệnh viện sinh con kịp thời.

Việc hỗ trợ sản phụ trong tình huống khẩn cấp là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT TP.HCM trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phương châm “Vì nhân dân phục vụ”.

Qua sự việc, CSGT Công an TP.HCM khuyến nghị người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành quy định, chủ động nhường đường cho các phương tiện ưu tiên đang làm nhiệm vụ.

Đồng thời, mỗi người cần phát huy tinh thần sẻ chia, sẵn sàng hỗ trợ những trường hợp cần giúp đỡ khẩn cấp, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe và bảo đảm an toàn cho người dân.