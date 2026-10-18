CSGT TP.HCM mạnh tay xử lý vi phạm, tận tình hỗ trợ người dân

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Thời gian qua, Đội CSGT số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động ghi nhận hình ảnh nhằm phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSGT sử dụng hình ảnh, video để ghi nhận các trường hợp vi phạm. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, cán bộ, chiến sĩ tiến hành rà soát, xác minh thông tin phương tiện, hoàn thiện hồ sơ và gửi thông báo đến tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định.

Đội CSGT số 2 tăng cường kiểm tra, phát hiện, ghi hình, xử lý “phạt nguội các hành vi vi phạm.

Việc đẩy mạnh ứng dụng hình ảnh trong phát hiện, xử lý vi phạm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý giao thông, đồng thời tăng tính minh bạch, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Song song đó, Đội CSGT số 2 chú trọng kiểm tra các phương tiện vận tải hàng hóa, tập trung vào những trường hợp có dấu hiệu tự ý thay đổi kích thước thành thùng, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn hoặc không che chắn hàng hóa theo quy định.

Theo lực lượng chức năng, việc tự ý cơi nới thành thùng có thể làm thay đổi đặc tính kỹ thuật của phương tiện, ảnh hưởng đến khả năng phanh, chuyển hướng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu thông.

Bên cạnh đó, phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải hoặc để hàng hóa rơi vãi xuống đường cũng có thể gây nguy hiểm cho người và các phương tiện xung quanh.

Lực lượng CSGT kiểm tra, tiếp nhận và xử lý các trường hợp vi phạm được phát hiện qua công tác tuần tra, kiểm soát.

Trong quá trình kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện và tài xế nhận diện những nguy cơ mất an toàn, chấp hành nghiêm quy định về vận tải hàng hóa. Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật.

Kịp thời hỗ trợ người bệnh đến cơ sở y tế

Không chỉ tập trung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 2 còn chủ động hỗ trợ người dân khi phát sinh các tình huống khẩn cấp, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Cụ thể, ngày 27/9, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến đường ven biển thuộc Khu du lịch Hồ Cốc, xã Hồ Tràm, TP.HCM, tổ tuần tra, kiểm soát của Đội CSGT số 2 nhận được đề nghị hỗ trợ từ tài xế xe khách mang biển số 60B-034.54. Trên xe có anh H.T.H. (sinh năm 1987) bị tai biến, cần được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu khẩn cấp.

Hỗ trợ người dân đến Trung tâm y tế xã Hồ Tràm cấp cứu kịp thời.

Nhận thấy tình huống cần được xử lý nhanh chóng, tổ công tác lập tức triển khai phương án hỗ trợ, điều tiết giao thông và mở đường để xe khách đưa người bệnh đến Trung tâm Y tế xã Hồ Tràm trong thời gian sớm nhất.

Sau khi đến cơ sở y tế, anh H. được đội ngũ y, bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu kịp thời. Sự hỗ trợ nhanh chóng của lực lượng CSGT đã góp phần giúp người bệnh sớm tiếp cận dịch vụ y tế, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, gần gũi và sẵn sàng giúp đỡ nhân dân.

Thời gian tới, Đội CSGT số 2 tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người điều khiển phương tiện.

Qua đó, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn TP.HCM.