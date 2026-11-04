CSGT TP.HCM lan tỏa văn hóa giao thông trong học đường

Tạo "lá chắn" cho học sinh, sinh viên

Nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, các chất gây nghiện, đặc biệt là thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.HCM phối hợp triển khai chuỗi chương trình “School Tour”, “Uni Tour” dành cho học sinh, sinh viên.

Chương trình do Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với Ban Giám đốc Công an TP.HCM tổ chức tại các trường đại học, cao đẳng, học viện, THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh về an toàn giao thông.

Nội dung tập trung trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và nâng cao ý thức phòng, chống ma túy trong giới trẻ.

Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng CSGT phổ biến những quy định về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), đồng thời phân tích các hành vi vi phạm thường gặp ở học sinh như: không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đi xe dàn hàng ngang, vượt đèn đỏ và những nguy cơ tai nạn do thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện.

Lan tỏa kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.

Bên cạnh đó, học sinh được cảnh báo về hậu quả của việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng chất kích thích; hướng dẫn hình thành thói quen nhường đường, đi đúng làn đường, phần đường và có trách nhiệm với an toàn của bản thân, cộng đồng.

Để tăng hiệu quả tiếp nhận kiến thức, chương trình kết hợp nhiều hình thức tương tác như hỏi đáp trực tiếp, trò chơi tìm hiểu pháp luật, gian hàng trải nghiệm và triển lãm trực quan. Qua đó, các nội dung tuyên truyền được truyền tải gần gũi, phù hợp với từng độ tuổi, giúp học sinh, sinh viên dễ dàng ghi nhớ và vận dụng trong thực tế.

Lan tỏa kỹ năng lái xe an toàn từ cơ sở

Song song với hoạt động tuyên truyền tại trường học, lực lượng CSGT Thành phố triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, hướng đến trang bị kỹ năng thực hành và nâng cao khả năng xử lý tình huống cho người tham gia giao thông.

Cụ thể, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT tổ chức hội nghị tập huấn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và hướng dẫn viên nhằm chuẩn bị lực lượng nòng cốt triển khai chiến dịch tại địa bàn phụ trách.

CSGT lan tỏa kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy Đội CSGT Phú Lâm phối hợp với Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT hướng dẫn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia đào tạo tại cơ sở.

Nội dung tập huấn tập trung vào công tác chuẩn bị trang thiết bị, cọc tiêu, biển báo; rà soát, lập danh sách đối tượng đào tạo và thiết kế sa hình phù hợp với điều kiện thực tế.

Các đại biểu còn được tiếp cận bộ học liệu gồm video hướng dẫn kỹ năng lái xe, cảnh báo tai nạn giao thông, tờ rơi tuyên truyền và quy trình quét mã QR để kiểm tra kiến thức, thống kê kết quả học tập.

Lan tỏa văn hóa giao thông, nói không với ma túy.

Sau phần hướng dẫn nghiệp vụ, các đại biểu trực tiếp tham quan sa hình, theo dõi và trải nghiệm những tình huống giao thông mô phỏng.

Hoạt động này giúp lực lượng công an các phường, cơ quan, đơn vị và trường học nắm rõ phương pháp tổ chức, từ đó chủ động phối hợp triển khai chiến dịch đồng bộ, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Thông qua chuỗi chương trình tuyên truyền và chiến dịch đào tạo thực hành, CSGT TP.HCM hướng đến xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành văn hóa giao thông an toàn trong học sinh, sinh viên.

Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, phòng ngừa ma túy và các tệ nạn xâm nhập giới trẻ, bảo vệ an toàn cho thế hệ tương lai.