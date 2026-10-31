CSGT TP.HCM dùng mô tô đặc chủng dẫn đường, giúp sản phụ đến bệnh viện kịp thời

Ngày 31/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM cho biết, chiều 30/10, tổ công tác thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn đã kịp thời hỗ trợ, dẫn đường đưa một sản phụ đang chuyển dạ đến Bệnh viện Từ Dũ.

Cán bộ CSGT dùng xe đặc chủng mở đường đưa sản phụ tới bệnh viện.

Theo đó, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hòa, tổ công tác thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ anh N.H.Q (sinh năm 1982).

Thời điểm này, anh Q đang chở vợ là chị D.T.N (sinh năm 1988) đến Bệnh viện Từ Dũ trong tình trạng chuyển dạ. Nhận thấy tình huống cấp bách, tổ công tác lập tức báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời triển khai phương án hỗ trợ.

Thượng úy Lưu Văn Hợi nhanh chóng điều khiển mô tô đặc chủng, bật tín hiệu ưu tiên dẫn đường cho phương tiện chở sản phụ đến bệnh viện.

Thượng úy Lưu Văn Hợi dẫn đường đưa sản phụ tới bệnh viện.

Chỉ khoảng 5 phút sau, khi phương tiện gần đến bệnh viện, tổ công tác nhận được tin vui chị N đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh. Sản phụ sau đó được đội ngũ y, bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc kịp thời, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.

Hành động hỗ trợ khẩn trương của tổ công tác đã giúp gia đình sản phụ rút ngắn thời gian di chuyển trong tình huống cấp bách, góp phần bảo đảm việc tiếp cận cơ sở y tế kịp thời.

Qua sự việc, Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người tham gia giao thông nâng cao ý thức nhường đường cho các phương tiện ưu tiên theo quy định; đồng thời phát huy tinh thần sẻ chia, hỗ trợ những trường hợp cần giúp đỡ khẩn cấp.