CSGT TP.HCM đồng hành cùng người dân trong mùa mưa ngập
Trong điều kiện thời tiết bất lợi, lực lượng CSGT TP.HCM kịp thời có mặt tại các điểm nóng để điều tiết, phân luồng và hỗ trợ người dân.
Dầm mình trong mưa giúp người dân qua điểm ngập
Những ngày qua, mưa lớn liên tục xuất hiện tại TP.HCM vào giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, một số khu vực còn xảy ra ùn ứ.
Trước tình hình trên, lực lượng CSGT TP.HCM được bố trí tại các tuyến đường, giao lộ và khu vực có nguy cơ ngập để điều tiết, phân luồng, hướng dẫn người dân lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.
Cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ chủ động hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn trong quá trình lưu thông.
Tại những vị trí nước ngập sâu, lực lượng CSGT sử dụng xe chuyên dụng hỗ trợ đưa phương tiện qua khu vực ngập, giúp người dân tiếp tục hành trình, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài.
Đây cũng là phương án được Phòng CSGT Công an TP.HCM xây dựng từ trước.
Khi xảy ra mưa lớn, ngập nước, các đơn vị theo dõi sát tình hình để kịp thời bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng, hỗ trợ người dân và phối hợp xử lý các sự cố ảnh hưởng đến giao thông.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, CSGT khuyến cáo người dân chủ động theo dõi tình hình, lựa chọn lộ trình phù hợp; giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không cố điều khiển phương tiện qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.
Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/csgt-tp-hcm-dong-hanh-cung-nguoi-dan-trong-mua-mua-ngap-540644.html