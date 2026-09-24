CSGT TP.HCM đồng hành cùng người dân trong mùa mưa ngập

Dầm mình trong mưa giúp người dân qua điểm ngập

Những ngày qua, mưa lớn liên tục xuất hiện tại TP.HCM vào giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, một số khu vực còn xảy ra ùn ứ.

Trước tình hình trên, lực lượng CSGT TP.HCM được bố trí tại các tuyến đường, giao lộ và khu vực có nguy cơ ngập để điều tiết, phân luồng, hướng dẫn người dân lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.

CSGT điều tiết, phân luồng giao thông, giúp người dân lưu thông an toàn trong mưa.

Cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ chủ động hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn trong quá trình lưu thông.

Tại những vị trí nước ngập sâu, lực lượng CSGT sử dụng xe chuyên dụng hỗ trợ đưa phương tiện qua khu vực ngập, giúp người dân tiếp tục hành trình, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài.

Đây cũng là phương án được Phòng CSGT Công an TP.HCM xây dựng từ trước.

CSGT hỗ trợ người dân đưa phương tiện qua khu vực ngập nước.

Khi xảy ra mưa lớn, ngập nước, các đơn vị theo dõi sát tình hình để kịp thời bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng, hỗ trợ người dân và phối hợp xử lý các sự cố ảnh hưởng đến giao thông.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, CSGT khuyến cáo người dân chủ động theo dõi tình hình, lựa chọn lộ trình phù hợp; giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không cố điều khiển phương tiện qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Không chỉ giúp người dân trong những ngày mưa mà quá trình làm nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ còn chủ động quan sát, phát hiện và hỗ trợ người dân khi gặp những tình huống bất ngờ trên đường.

Trước đó, vào ngày 15/9, trong lúc điều tiết giao thông tại khu vực giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh, Đại úy Nguyễn Hùng Thái, cán bộ Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng CSGT Công an TP.HCM phát hiện một học sinh lớp 6 có biểu hiện đi lạc.

Qua trao đổi, được biết em N.K.Đ đang trên đường về nhà nhưng không xác định được hướng đi. Nhận thấy em còn nhỏ, Đại úy Thái đã chủ động hỏi thăm, nắm thông tin và liên hệ với gia đình để hỗ trợ đưa em về an toàn.

Hai ngày sau, tại giao lộ Khánh Hội - Hoàng Diệu, Trung tá Nguyễn Khắc Luận đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông thì nhận được thông tin về một người nằm bên đường, có biểu hiện đau đớn.

Ngay sau đó, Trung tá Luận tiếp cận kiểm tra và nhận thấy người này không phải nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông nhưng có biểu hiện đau vùng bụng, mặt tái nhợt, mạch yếu.

Đồng chí đã nhanh chóng liên hệ Trung tâm Cấp cứu 115, phối hợp lực lượng y tế sơ cứu, đồng thời xác minh, liên hệ với gia đình để thông báo tình hình và hỗ trợ chăm sóc người gặp nạn. Sau đó, sức khỏe người này tạm thời ổn định và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, điều trị.