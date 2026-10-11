CSGT TP.HCM đẩy mạnh phạt nguội, siết an toàn xe khách

Phạt nguội qua hình ảnh, nâng cao ý thức giao thông

Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm, từ xa, góp phần kéo giảm tai nạn trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM (PC08) đẩy mạnh ứng dụng camera giám sát cùng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, ghi nhận và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo quy định.

Thực tế cho thấy, một bộ phận người tham gia giao thông vẫn có tâm lý chỉ chấp hành pháp luật khi thấy lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Vì vậy, việc tăng cường xử lý vi phạm qua hình ảnh góp phần nâng cao tính tự giác, giúp người dân nhận thức rằng mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện và xử lý, kể cả khi không có CSGT trực tiếp trên đường.

CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra, phạt nguội phương tiện vi phạm.

Thông qua hệ thống camera và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng chức năng có thể ghi nhận nhiều hành vi vi phạm phổ biến như không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi ngược chiều, đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe gắn máy và các hành vi vi phạm khác.

Các trường hợp được ghi nhận qua hình ảnh đều được kiểm tra, xác minh trước khi tiến hành xử lý, bảo đảm căn cứ pháp luật, tính khách quan và minh bạch. Người vi phạm được thông tin về hành vi vi phạm, xem xét hình ảnh liên quan và thực hiện quyền giải trình theo quy định.

Trên địa bàn được phân công, Đội CSGT Nam Sài Gòn (PC08) tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm qua hình ảnh, nhất là trên những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn.

Đẩy mạnh phạt nguội qua hình ảnh.

PC08 khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra thông tin phương tiện, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khi nhận thông báo vi phạm. Khi mua bán, cho, tặng phương tiện, chủ phương tiện cần hoàn tất thủ tục đăng ký, sang tên theo quy định để bảo đảm thông tin được cập nhật chính xác.

Người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeTraffic để tra cứu thông tin phương tiện và thực hiện các tiện ích được cung cấp theo quy định; đồng thời phản ánh hành vi vi phạm giao thông qua các kênh tiếp nhận phù hợp để cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý.

Bảo đảm an toàn xe kinh doanh vận tải

Cùng với việc ứng dụng công nghệ trong phát hiện vi phạm, CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải hành khách nhằm phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn cho người dân, du khách.

Thời gian qua, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), TP.HCM gia tăng, đặc biệt vào dịp cuối tuần, lễ, Tết và mùa du lịch.

Với đặc thù có nhiều khu, điểm du lịch biển, nhu cầu đi lại bằng phương tiện vận tải hành khách lớn, công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải càng được chú trọng.

CSGT tăng cường kiểm tra xe khách.

Trước tình hình trên, Đội CSGT Nam Sài Gòn tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn được phân công; tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật của người điều khiển và phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm và ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT chú trọng các điều kiện kỹ thuật của phương tiện như hệ thống phanh, hệ thống lái, lốp, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, còi, thiết bị an toàn và những bộ phận liên quan trực tiếp đến khả năng vận hành.

Qua đó, các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn giao thông, nhất là đối với phương tiện thường xuyên chở nhiều hành khách, được kịp thời phát hiện.

Bên cạnh điều kiện kỹ thuật, lực lượng chức năng còn kiểm tra việc chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, điều kiện của người điều khiển phương tiện và các quy định liên quan.

CSGT TP.HCM bảo đảm an toàn xe kinh doanh vận tải.

Những trường hợp vi phạm được phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật, góp phần nâng cao trách nhiệm của lái xe, chủ phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải.

CSGT TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện nghiêm túc chấp hành pháp luật; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, kịp thời khắc phục hư hỏng và không đưa phương tiện không bảo đảm an toàn vào hoạt động.

Thông qua xử lý vi phạm qua hình ảnh kết hợp tăng cường kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải, lực lượng CSGT hướng đến nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, chủ động phòng ngừa tai nạn, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và trách nhiệm.