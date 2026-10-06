CSGT TP.HCM chủ động ứng phó mùa mưa, kịp thời hỗ trợ người dân

Chủ động phòng ngừa

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Trạm Cảnh sát đường thủy Cây Khô (Phòng CSGT Công an TP.HCM) tăng cường tuyên truyền tại các hộ dân ven sông, khuyến cáo người dân theo dõi dự báo thời tiết, kiểm tra phương tiện trước khi lưu thông, trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh và không di chuyển khi mưa to, gió lớn.

Cán bộ, chiến sĩ trao tặng áo phao, hướng dẫn người dân sử dụng và nhắc nhở phải mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT cũng lưu ý người điều khiển phương tiện không lưu thông khi thời tiết nguy hiểm, tầm nhìn bị hạn chế, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Trao tặng áo phao cho người dân.

Trên đường bộ, mưa lớn, ngập nước, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế cùng lưu lượng phương tiện tăng cao vào giờ cao điểm khiến nguy cơ tai nạn và ùn tắc gia tăng.

Trước tình hình này, Trạm CSGT Tân Túc bố trí lực lượng tại các tuyến đường, giao lộ trọng điểm và khu vực thường xuyên có mật độ phương tiện cao để hướng dẫn, phân luồng, bảo đảm giao thông được duy trì ổn định.

CSGT TP.HCM "đội" mưa điều tiết giao thông.

Vào những khung giờ cao điểm, cán bộ, chiến sĩ tập trung xử lý các tình huống phát sinh, đồng thời tuần tra, nắm tình hình trên tuyến để kịp thời phát hiện những điểm có nguy cơ ùn tắc.

Trạm CSGT Tân Túc cũng phối hợp với Công an cấp xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và đơn vị quản lý hạ tầng giao thông nhằm xử lý các vấn đề phát sinh do thời tiết, góp phần bảo đảm việc đi lại của người dân an toàn, thuận lợi.

Kịp thời xử lý sự cố, hỗ trợ người dân

Khi xảy ra mưa lớn, ngập nước, tai nạn, phương tiện gặp sự cố hoặc cây xanh, vật cản rơi, đổ xuống lòng đường, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng và phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục, hạn chế ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Điển hình, khoảng 18 giờ ngày 2/10 tại khu vực đường Nguyễn Thị Định - Lê Phụng Hiểu, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và điều tiết giao thông, cán bộ Đội CSGT Cát Lái nhận được đề nghị hỗ trợ từ một người dân có người thân gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, cần đến bệnh viện cấp cứu.

CSGT TP.HCM điều tiết giao thông trong điều kiện mưa bão.

Thời điểm này đang là giờ cao điểm, phương tiện lưu thông đông, trong khi tuyến đường có nguy cơ ùn ứ.

Nhận thấy nếu tự di chuyển có thể ảnh hưởng đến thời gian cấp cứu, cán bộ Đội CSGT Cát Lái nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ, sử dụng xe chuyên dụng, bật tín hiệu đèn, còi ưu tiên để mở đường, dẫn phương tiện chở người bệnh đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện và bàn giao cho các y, bác sĩ tại phòng cấp cứu. Gia đình người bệnh xúc động, gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ.

Hỗ trợ người dân gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đến bệnh viện cấp cứu.

Để bảo đảm an toàn trong mùa mưa, CSGT khuyến cáo người dân giảm tốc độ, giữ khoảng cách, bật đèn khi trời mưa, tăng cường quan sát và chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Khi gặp khu vực ngập nước, cần lựa chọn lộ trình phù hợp, không cố tình đi vào nơi ngập sâu và không dừng, đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Những hoạt động trên góp phần bảo đảm giao thông an toàn, hạn chế ùn tắc, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng CSGT TP.HCM trong phục vụ, bảo vệ người dân.