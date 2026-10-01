CSGT TP.HCM chủ động ứng phó, giữ an toàn giao thông

Thời gian qua, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, kiểm soát và hỗ trợ người dân.

Lực lượng CSGT tập trung nắm tình hình tại các địa bàn trọng điểm, kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, bến khách ngang sông, đồng thời duy trì lực lượng ứng trực tại những tuyến đường có nguy cơ ngập, ùn tắc.

Tại các bến khách ngang sông, CSGT thường xuyên kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện và bến.

Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện an toàn kỹ thuật, giấy tờ chuyên môn, việc trang bị và sử dụng áo phao, dụng cụ cứu sinh.

Kiểm tra việc chấp hành quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Cùng với đó, kiểm tra việc chấp hành quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn.

Ngoài kiểm tra, xử lý vi phạm, CSGT chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở chủ bến và người điều khiển phương tiện thực hiện nghiêm các quy định về an toàn; không chở quá số người cho phép, không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện và bảo đảm đầy đủ thiết bị cứu sinh trước khi hoạt động.

Người dân khi qua phà cũng được hướng dẫn chủ động sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh và chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

CSGT TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các bến khách ngang sông.

Trên đường bộ, công tác ứng trực, điều tiết giao thông cũng được lực lượng CSGT chủ động triển khai, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.

Điển hình, vào chiều 30/9, giữa cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ tại TP.HCM, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Hàng Xanh (PC08) vẫn bám chốt, bám đường để điều tiết, phân luồng, bảo đảm giao thông.

Tại nhiều khu vực, tuyến đường bị ngập nước khiến giao thông trở nên phức tạp, nhất là vào giờ cao điểm. Cán bộ CSGT có mặt từ sớm để tổ chức điều tiết, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế ùn tắc.

CSGT TP.HCM kịp thời hỗ trợ người dân trong cơn mưa lớn.

Cùng với đó, xe tải nâng được huy động để hỗ trợ di chuyển các phương tiện bị chết máy do ngập nước, góp phần giải tỏa những điểm có nguy cơ ùn ứ.

Dù thời tiết không thuận lợi, lực lượng CSGT vẫn chủ động bố trí cán bộ tại các khu vực phức tạp, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết, qua đó hạn chế ùn tắc và các tình huống mất an toàn giao thông.

CSGT TP.HCM kịp thời hỗ trợ các phương tiện gặp sự cố.

Thời gian tới, CSGT TP.HCM tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chủ động phát hiện, khắc phục những nguy cơ mất an toàn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy và đường bộ trên địa bàn thành phố.

Việc phòng ngừa từ sớm, từ xa, kết hợp kiểm tra, xử lý với nâng cao ý thức tự giác của người dân và người điều khiển phương tiện có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.