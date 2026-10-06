CSGT TP.HCM cảnh báo 122 điểm ngập khi mưa lớn, triều cường

Cảnh báo 122 điểm có nguy cơ ngập

TP.HCM đang bước vào mùa mưa với những đợt mưa lớn kết hợp triều cường, khiến nhiều tuyến đường có nguy cơ ngập, gây ùn ứ, phương tiện chết máy và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM có nguy cơ ngập khi mưa lớn kết hợp triều cường.

Để người dân chủ động lựa chọn lộ trình, Phòng CSGT Công an TP.HCM thông tin 122 điểm có nguy cơ ngập trên địa bàn, gồm 83 điểm ngập do mưa lớn, nước không thoát kịp và 39 điểm ngập do triều cường.

Trong số các điểm có nguy cơ ngập do mưa lớn có nhiều tuyến đường, nút giao thường xuyên tập trung đông phương tiện như Lý Thường Kiệt, ngã tư Bảy Hiền, Tỉnh lộ 10, Trần Văn Giàu, Vĩnh Lộc, Võ Văn Vân, Lê Quang Đạo, Đỗ Mười, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Tô Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng - Linh Đông, Lê Văn Việt, Nguyễn Xiển, Quốc lộ 50, Nguyễn Văn Linh...

Một số khu vực khác cũng được cảnh báo gồm Tạ Quang Bửu, Chợ Thủ Đức, Cổng KCN Sóng Thần, ĐT743A - Mỹ Phước Tân Vạn, Nguyễn Văn Tạo, Huỳnh Tấn Phát, D1, D6, Hoàng Trọng Mậu, Ung Văn Khiêm, Phạm Thế Hiển, Bùi Thanh Khiết, Trịnh Quang Nghị, Bình Trị Đông - Chiến Lược và nhiều tuyến đường trên địa bàn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mưa lớn khiến nước dâng, phương tiện lưu thông khó khăn trên một số tuyến đường tại TP.HCM.

Đối với 39 điểm có nguy cơ ngập do triều cường, các tuyến đường cần lưu ý tập trung nhiều ở khu vực phía Nam và các khu vực thấp trũng của thành phố như Lê Khả Phiêu, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Bình, Nguyễn Văn Quỳ, Võ Văn Kiệt, Phạm Thế Hiển, Dương Bá Trạc, Mai Chí Thọ, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Duy Trinh, Hà Huy Giáp...

Phòng CSGT khuyến cáo người dân nên chủ động theo dõi dự báo thời tiết, mực nước triều và thông tin giao thông trước khi ra đường. Khi cần thiết, người dân nên điều chỉnh thời gian di chuyển hoặc lựa chọn tuyến đường thay thế để tránh các khu vực có nguy cơ ngập.

Chi tiết 122 điểm ngập tại TP.HCM.

Nước ngập đến đâu, xe còn có thể đi?

Theo Phòng CSGT, khi nước còn thấp, chưa quá trục bánh xe mô tô, khoảng dưới 15cm và vẫn nhìn rõ mặt đường, người điều khiển phương tiện có thể lưu thông nhưng cần giảm tốc độ, giữ ga đều và duy trì khoảng cách an toàn.

Người điều khiển phương tiện không nên phanh gấp hoặc vượt xe khác khi đi qua khu vực ngập nước, bởi mặt đường và các chướng ngại vật có thể bị che khuất.

Người dân cần thận trọng khi lưu thông qua các khu vực có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết.

Khi nước dâng quá nửa bánh xe mô tô hoặc gần ngập ngưỡng cửa ô tô, khoảng 20-30cm, người dân không nên cố vượt qua.

Với xe mô tô, người dân nên dắt xe đến nơi an toàn hoặc lựa chọn tuyến đường khác. Đối với ô tô, chỉ nên tiếp tục di chuyển khi có thể quan sát được mức nước và đánh giá điều kiện an toàn.

Đặc biệt, nếu nước ngập sâu, chảy xiết hoặc không còn nhìn thấy mặt đường, người dân tuyệt đối không đi qua, cần chọn tuyến đường khác hoặc chờ nước rút.

Phòng CSGT cũng lưu ý người dân nâng cao cảnh giác với hố ga mất nắp, vật cản dưới nước; tránh xa dây điện, trụ điện, cột đèn và biển quảng cáo để phòng nguy cơ điện giật, tai nạn.

Lực lượng CSGT hướng dẫn phương tiện lưu thông qua khu vực ngập, hạn chế ùn tắc.

Cũng theo Phòng CSGT, tại những khu vực xảy ra ngập nước, phương tiện thường dồn ứ, di chuyển chậm. Để hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn, lực lượng CSGT tăng cường túc trực tại các điểm ngập, nhất là vào giờ cao điểm, những ngày mưa lớn và triều cường.

CSGT sẽ điều tiết, phân luồng, hướng dẫn phương tiện theo lộ trình an toàn, đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, hỗ trợ phương tiện chết máy và người dân qua khu vực ngập.

Lực lượng chức năng đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan xử lý kịp thời những tình huống, sự cố phát sinh.

Khi cần hỗ trợ hoặc phản ánh tình trạng ngập nước, ùn ứ giao thông, người dân có thể liên hệ trực tiếp lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường hoặc qua đường dây nóng Phòng CSGT Công an TP.HCM: 0326.08.08.08.

Phòng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông trong điều kiện thời tiết bất lợi cần bình tĩnh, cẩn trọng, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để bảo đảm an toàn.