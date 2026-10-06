CSGT TP.HCM căng mình giữ an toàn giao thông giữa mùa mưa

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Trạm Cảnh sát đường thủy Cây Khô (Phòng CSGT Công an TP.HCM) tổ chức tuyên truyền đến các hộ dân sinh sống ven sông, vận động người dân thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển, trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh và hạn chế ra sông khi mưa lớn, gió mạnh.

Lực lượng chức năng trao tặng áo phao, đồng thời nhắc nhở người dân mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy.

Qua công tác tuần tra, cán bộ, chiến sĩ cũng tuyên truyền, cảnh báo người điều khiển phương tiện không lưu thông trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, tầm nhìn bị hạn chế nhằm phòng ngừa tai nạn.

Trao tặng áo phao cho người dân.

Trên các tuyến đường bộ, Trạm CSGT Tân Túc chủ động bố trí lực lượng tại những tuyến đường, giao lộ trọng điểm và khu vực có mật độ phương tiện cao.

Vào mùa mưa, tình trạng mưa lớn, ngập nước, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế cùng lưu lượng phương tiện tăng cao vào giờ cao điểm có thể làm gia tăng nguy cơ tai nạn và ùn tắc.

Đơn vị tổ chức tuần tra, điều tiết, phân luồng tại các khu vực phức tạp; đồng thời sẵn sàng xử lý những tình huống phát sinh như ngập nước, tai nạn giao thông, phương tiện hư hỏng, cây xanh hoặc vật cản ngã, đổ xuống đường.

CSGT TP.HCM "đội" mưa điều tiết giao thông.

Khi xảy ra sự cố, lực lượng CSGT phối hợp với Công an cấp xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các đơn vị quản lý hạ tầng để tổ chức xử lý, điều tiết phương tiện, hạn chế ùn ứ và bảo đảm việc đi lại của người dân.

CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trong mùa mưa cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn khi mưa lớn, tăng cường quan sát và chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Hỗ trợ người dân gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đến bệnh viện cấp cứu.

Khi gặp khu vực ngập nước, người dân nên lựa chọn lộ trình phù hợp, không cố điều khiển phương tiện qua nơi ngập sâu; đồng thời không dừng, đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Việc chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ người dân trong những trường hợp cấp thiết được CSGT TP.HCM triển khai nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp

Bên cạnh nhiệm vụ chính, CSGT còn kịp thời hỗ trợ người dân trong các tình huống cấp thiết. Điển hình, vào khoảng 18 giờ ngày 2/10/2026, trong lúc tuần tra, kiểm soát và điều tiết giao thông tại khu vực giao đường Nguyễn Thị Định - Lê Phụng Hiểu, cán bộ, chiến sĩ CSGT Đội CSGT Cát Lái nhận được đề nghị hỗ trợ của người dân. Người này cho biết, người thân trong gia đình đang trong tình trạng nguy kịch, cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng lo ngại giao thông đông đúc vào giờ cao điểm sẽ làm chậm quá trình di chuyển. Ngay sau khi nắm tình hình, lực lượng CSGT nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ. Tổ công tác sử dụng xe chuyên dụng, bật tín hiệu đèn, còi ưu tiên để mở đường, dẫn phương tiện chở người bệnh xuyên qua các đoạn đường đông đúc, hướng về Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Nhờ được hỗ trợ dẫn đường, phương tiện chở người bệnh nhanh chóng tiếp cận bệnh viện. Bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu và bàn giao cho đội ngũ y, bác sĩ để tiếp tục điều trị. Gia đình người bệnh xúc động, gửi lời cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ CSGT đã hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp.