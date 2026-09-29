CSGT Thủ đô tham gia hội thi tìm hiểu về quy tắc ứng xử

Hội thi được tổ chức gắn với Nghị quyết số 11 của Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội về phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”; Quyết định số 1333 ngày 3-3-2026 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội và Quy định số 246 của Phòng CSGT về tư thế, lễ tiết, tác phong, quy tắc ứng xử và văn hóa giao tiếp của lực lượng CSGT Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố trao giải cho các Đội thi đạt thành tích cao. Ảnh: Ngọc Tiến

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT nhấn mạnh, các quy định về ứng xử, lễ tiết, tác phong phải thực sự trở thành chuẩn mực trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng hình ảnh người CSGT Thủ đô “Kỷ cương - Trách nhiệm - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Nhân văn - Hiện đại”.

Theo Trưởng Phòng CSGT, đây là lực lượng thường xuyên, trực tiếp tiếp xúc với nhân dân trên các tuyến đường, nút giao và trong nhiều tình huống phức tạp. Vì vậy, từ lời nói, động tác, tư thế đến cách hướng dẫn, giải quyết công việc của mỗi cán bộ, chiến sĩ đều tác động trực tiếp tới hình ảnh của lực lượng Công an trong lòng nhân dân. Hội thi không đơn thuần nhằm kiểm tra kiến thức mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ “tự soi, tự sửa, tự rèn luyện”, vận dụng các chuẩn mực đã được quán triệt vào thực tiễn công tác.

Các đại biểu, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các đội thi chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Ngọc Tiến

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đánh giá cao ý nghĩa của Hội thi trong nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân và văn hóa ứng xử của lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự và Công an 126 xã, phường.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, nhấn mạnh, kết quả quan trọng của Hội thi không chỉ được thể hiện qua các giải thưởng, thành tích mà còn ở việc những chuẩn mực ứng xử được chuyển hóa thành hành động cụ thể, qua đó xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng trong lòng nhân dân, lan tỏa thêm nhiều gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Từ thực tiễn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu cán bộ làm nhiệm vụ ngoài đường phải chú ý từ tư thế, lễ tiết, tác phong đến trang phục. Dù làm việc trong điều kiện môi trường, thời tiết khắc nghiệt vẫn phải giữ sự gọn gàng, tác phong vững vàng, tự tin và thái độ phù hợp khi tiếp xúc với người dân. Đối với trường hợp vi phạm, việc xử lý phải đúng quy định, đồng thời giải thích rõ ràng, dứt khoát, đúng căn cứ pháp luật để người dân hiểu và chấp hành.

“Đã là Cảnh sát giao thông thì phải chuẩn trong từng động tác, đúng trong từng quy trình, rõ trong từng lời nói và trách nhiệm trong từng quyết định”; sự nghiêm khắc phải đi cùng thái độ tôn trọng nhân dân, còn “gần dân” phải gắn với nguyên tắc, đúng pháp luật và công tâm", Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu sau Hội thi cần chuyển mạnh từ “học quy định” sang “rèn thành nếp”, đưa những nội dung được quán triệt trở thành chuẩn mực thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ. Trước hết từ sự gương mẫu của người chỉ huy và ý thức tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đề nghị Phòng Công tác chính trị nghiên cứu, tham mưu tổ chức Hội thi trong toàn Công an thành phố theo các cụm thi đua, các đơn vị cấp phòng và Công an 126 xã, phường; đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ tự đặt ra 4 yêu cầu: “Nắm chắc pháp luật; Vững vàng nghiệp vụ; Chuẩn mực trong ứng xử; Tận tâm trong phục vụ nhân dân”.

Hội thi năm nay được triển khai với nhiều hình thức, kết hợp thi trực tuyến, thi ảnh và sân khấu hóa. Trong phần thi sân khấu hóa, 5 đội tuyển tham gia tranh tài ở 3 nội dung gồm: Tài năng, Kiến thức và Xử lý tình huống, với tổng số 100 điểm.

Ở phần thi Tài năng, các đội giới thiệu những nét chính về đơn vị, đặc điểm công tác, thành tích nổi bật và thông điệp gửi tới Hội thi thông qua các hình thức sân khấu hóa.

Phần thi Kiến thức kiểm tra khả năng nắm vững các quy định, kiến thức pháp luật và những nội dung liên quan trực tiếp tới quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phần thi Xử lý tình huống yêu cầu các đội vận dụng kiến thức pháp luật, quy trình công tác, điều lệnh Công an nhân dân cùng kỹ năng giao tiếp, ứng xử để giải quyết các tình huống gắn với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại cơ sở.

Thông qua các phần thi, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện trao đổi, củng cố kiến thức, rèn luyện bản lĩnh và khả năng xử lý những tình huống thường gặp trong thực tiễn; đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, sự chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền và thực hiện các quy định về lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp.

Kết thúc các phần thi, Ban Tổ chức đã công bố kết quả, trao giải cho các đội có thành tích nổi bật, đồng thời ghi nhận tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, sáng tạo của các đội tham gia.