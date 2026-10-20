CSGT Tây Ninh kịp thời cứu nam thanh niên nhảy cầu Bến Lức

Ngày 20/10, thông tin từ Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp tổ chức cứu hộ thành công một nam thanh niên gặp nạn dưới sông Vàm Cỏ Đông, đưa nạn nhân vào bờ an toàn và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Sau khi được sơ cứu ban đầu, nạn nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế xã Bến Lức để tiếp tục cấp cứu, chăm sóc sức khỏe.

Trước đó, vào khoảng 16h55 ngày 19/10, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nam thanh niên nhảy từ cầu Bến Lức xuống sông Vàm Cỏ Đông.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị khẩn trương huy động 5 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xuồng máy tiếp cận khu vực xảy ra vụ việc, triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn.

Tại hiện trường, phát hiện nam thanh niên đang chới với dưới nước, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, tổ chức cứu hộ và đưa nạn nhân lên bờ.

Sau khi được sơ cứu ban đầu, nạn nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế xã Bến Lức để tiếp tục cấp cứu, chăm sóc sức khỏe.

Qua xác minh, nam thanh niên được xác định là anh D.T.E (35 tuổi, thường trú tại ấp Trung Thành, xã Phú Hưng, tỉnh Cà Mau). Lực lượng chức năng đã liên hệ với gia đình, thông báo tình hình và hướng dẫn thân nhân đến tiếp nhận, chăm sóc nạn nhân.

Nhờ sự phát hiện, thông báo kịp thời của người dân cùng tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng cảnh sát đường thủy, nạn nhân đã được cứu và đưa đến cơ sở y tế.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia cứu nạn, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã đề xuất lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh xem xét khen thưởng theo quy định.