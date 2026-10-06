CSGT tăng cường tuần tra, ứng dụng công nghệ kiểm soát giao thông trên Quốc lộ 28B

Liên tục kiểm tra, chủ động phòng ngừa

Ngày 6/10, PV Người Đưa Tin theo chân Đội CSGT đường bộ số 3 – Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng ghi nhận công tác tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 28B.

Ghi nhận tại đoạn qua xã Lương Sơn, cán bộ, chiến sĩ CSGT liên tục ra hiệu lệnh dừng xe khách, xe đông lạnh, xe máy để kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

Các phương tiện sau khi được dừng kiểm tra đều được lực lượng CSGT yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và các giấy tờ liên quan. Với phương tiện kinh doanh vận tải, cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra thêm những điều kiện liên quan đến hoạt động vận tải, đồng thời nhắc nhở tài xế về việc chấp hành tốc độ, giữ khoảng cách và bảo đảm an toàn trong suốt hành trình.

Đội CSGT đường bộ số 3 – Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 28B.

Theo Thiếu tá Phạm Phú, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên Quốc lộ 28B cơ bản được duy trì, các phương tiện lưu thông tương đối ổn định. Tuy nhiên, tuyến đường vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp do đặc thù địa hình.

Quốc lộ 28B có nhiều đoạn đèo dốc, cong cua, trong khi điều kiện thời tiết có thời điểm diễn biến bất lợi. Vào mùa mưa, tuyến đường còn đối mặt nguy cơ sạt lở, đất đá rơi xuống mặt đường, mặt đường trơn trượt, sương mù và hạn chế tầm nhìn. Tại một số khu vực đang thi công, việc tổ chức giao thông có thời điểm phát sinh ùn ứ cục bộ.

Máy đo tốc độ với công nghệ hiện đại được lắp đặt trên Quốc lộ 28B.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng xác định một số nhóm hành vi cần tập trung phòng ngừa, xử lý như: chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt không đúng quy định; không giữ khoảng cách an toàn, nhất là khi thời tiết xấu.

Đội CSGT đường bộ số 3 – Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra giấy tờ tài xế điều khiển xe khách trên tuyến Quốc lộ 28B.

"Về lâu dài, khi Quốc lộ 28B ngày càng trở thành tuyến kết nối quan trọng giữa Tây Nguyên và khu vực duyên hải miền Trung, chúng tôi cho rằng cần tiếp cận công tác bảo đảm an toàn giao thông theo hướng hạ tầng an toàn – phương tiện an toàn – người tham gia giao thông có ý thức – công nghệ hỗ trợ – lực lượng phản ứng nhanh", Thiếu tá Phạm Phú, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, cho hay.

Camera cố định giám sát tốc độ 24/24h

Là nhà xe thường xuyên khai thác tuyến Đà Lạt – Phan Thiết qua Quốc lộ 28B, nhà xe An Phú cho biết, việc kiểm soát tốc độ và thời gian lái xe được doanh nghiệp xác định là một trong những yếu tố quan trọng để bảo đảm an toàn cho hành khách.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Trần Phi Hùng - Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH du lịch An Phú - cho biết, qua các đợt kiểm tra của lực lượng CSGT, doanh nghiệp cũng xem đây là cơ hội để rà soát và chấn chỉnh lại việc chấp hành của đội ngũ tài xế. Khi có trường hợp vi phạm, chúng tôi sẽ kiểm tra cụ thể nguyên nhân và mức độ vi phạm để nhắc nhở, chấn chỉnh hoặc xử lý theo quy định của doanh nghiệp. Quan điểm của nhà xe là không vì áp lực thời gian hay lịch trình mà để tài xế phải chạy quá tốc độ hoặc thực hiện những hành vi có thể ảnh hưởng đến an toàn hành khách.

Cán bộ Cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ của chủ phương tiện.

"Từ góc độ doanh nghiệp vận tải, chúng tôi đánh giá việc lắp đặt máy đo tốc độ cố định trên Quốc lộ 28B là một giải pháp cần thiết và có tác động tích cực đến ý thức của người điều khiển phương tiện. Khi tốc độ được kiểm soát thường xuyên, tài xế sẽ chủ động hơn trong việc tuân thủ tốc độ quy định, nhất là tại những đoạn đường có địa hình phức tạp và nguy cơ xảy ra tai nạn cao", ông Hùng cho hay.

Theo Trung tá Đặng Vũ Linh, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, các thiết bị đo tốc độ tự động sử dụng công nghệ laser sẽ ghi nhận phương tiện vi phạm, truyền dữ liệu về trung tâm xử lý. Hình ảnh cũng có thể được truyền trực tiếp đến các tổ tuần tra lưu động trên tuyến thông qua mạng 4G/5G để xử lý tại hiện trường hoặc phục vụ xử phạt nguội.

Quốc lộ 28B là tuyến đường mới hoàn thành, kết nối các khu vực với Đà Lạt, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển. Tuy nhiên, tuyến có nhiều đoạn đèo dốc nguy hiểm trong khi các lái xe hay phóng nhanh, vượt ẩu.

Theo Trung tá Linh, việc lắp đặt thiết bị đo tốc độ cố định giúp giám sát phương tiện 24/24h mà không cần lực lượng CSGT thường xuyên túc trực tại một vị trí.

Đáng chú ý, thiết bị sử dụng công nghệ laser có khả năng đo tốc độ phương tiện trong điều kiện làn đường hỗn hợp, cả ô tô và mô tô. Trong thời gian vận hành thử, có thời điểm số lượng phương tiện vi phạm được ghi nhận tại mỗi vị trí lên tới khoảng 800 trường hợp trong một ngày đêm.

Đối với lực lượng CSGT, mục tiêu không chỉ là phát hiện và xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là làm cho người dân có thể đi trên tuyến đường một cách an toàn, thuận lợi và yên tâm. Khi lượng phương tiện và khách du lịch tiếp tục tăng, công tác bảo đảm TTATGT cũng phải được nâng lên một bước, từ xử lý vi phạm sang quản trị an toàn giao thông chủ động và dựa trên dữ liệu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông trực tiếp ghi nhận hình ảnh từ máy đo tốc độ cố định và xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo Cục thống kê tỉnh Lâm Đồng, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn trong tháng (từ ngày 15/8 đến 14/9/2026) toàn tỉnh xảy ra 62 vụ, tăng 13 vụ so với tháng trước. Các vụ tai nạn làm 37 người tử vong và 44 người bị thương. Lũy kế 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 514 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 5 vụ tai nạn đường sắt, giảm 153 vụ so với cùng kỳ năm trước. Các vụ tai nạn làm 328 người tử vong. Nguyên nhân các vụ tai nạn chủ yếu do người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, thiếu quan sát, đi không đúng phần đường, lấn làn, qua đường bất cẩn, sử dụng rượu bia và vượt xe sai quy định.