CSGT tăng cường giám sát từ xa, xe dừng đỗ trái phép trước sân bay Nội Bài giảm

Ngày 21/10, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, trong một tháng qua, đơn vị này đã phát hiện và xử lý gần 600 trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi dừng, đỗ xe quanh khu vực sân bay Nội Bài.

Nhiều tài xế thấy CSGT tuần tra thì tỏ ra chấp hành. Tuy nhiên, khi cảnh sát đi qua, họ quay trở lại dừng, đỗ xe tại những nơi có biển cấm.

Đại úy Nguyễn Hữu Túy (cán bộ CSGT) cho hay, trước đây, tuyến đường Võ Nguyên Giáp trước sân bay xuất tình trạng nhiều tài xế (nhất là xe dịch vụ đưa đón khách) cố tình dừng, đỗ ô tô tại các vị trí có biển cấm dọc tuyến đường trước sân bay Nội Bài.

CSGT phối hợp với Đồn Công an sân bay Nội Bài thường xuyên tuần tra, kiểm soát hàng ngày trên các tuyến đường khu vực trước sân bay nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng rời đi, một số tài xế quay trở lại các nơi có biển cấm tiếp tục đỗ xe để chờ đón hành khách trong sân bay. Điều này gây khó khăn cho việc xử lý, đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực sân bay.

CSGT sử dụng camera mini để ghi hình xe vi phạm khi tuần tra lưu động.

"Để xử lý triệt để tình trạng trên, cơ quan chức năng đã sử dụng hệ thống camera phạt nguội, kết hợp với các tổ tuần tra lưu động dùng camera mini xử lý trực tiếp những trường hợp khẩn cấp", Đội CSGT số 15 thông tin.

Theo đó, ngoài những tài xế bị xử lý phạt nguội từ hình ảnh camera, lực lượng CSGT tăng cường giám sát từ xa. Việc này nhằm phát hiện, xử lý triệt để xe vi phạm tại những nơi mà camera khó quan sát.

Khi phát hiện phương tiện dừng, đỗ trái quy định có nguy cơ gây cản trở giao thông buộc phải di chuyển ngay, hình ảnh được gửi cho cảnh sát tuần tra đến xử lý trực tiếp.

Cách làm này đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm giao thông trên tuyến, từng bước duy trì trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cảng hàng không, sân bay.

Nếu phát hiện xe dừng, đỗ trái quy định, hình ảnh từ camera được gửi đến các tổ tuần tra để xử lý.

Từ ngày 15/9 - 14/10, lực lượng CSGT và công an sở tại đã phát hiện, gửi thông báo phạt nguội đối với 79 chủ phương tiện dừng, đỗ tại nơi có biển cấm dừng đỗ; tạm giữ hơn 570 bộ giấy tờ và 12 xe ô tô các loại.

Cũng theo đại úy Nguyễn Hữu Túy, trong buổi tuần tra sáng 21/10, cảnh sát xử lý 5 tài xế xe dịch vụ biển vàng dừng, đỗ trái quy định trước khu vực sân bay.

Như trường hợp xe ô tô BKS 29E-883.xx do ông L.B.T (SN 1964, trú tại Hà Nội), khi CSGT tuần tra thấy phương tiện dừng, đỗ sau biển cấm trên đường Võ Nguyên Giáp, đồng thời xe đang nổ máy và đóng kín cửa.

Công an Hà Nội đề nghị các lái xe dịch vụ và người tham gia giao thông không dừng, đỗ xe hay đón, trả trước khu vực sân bay.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thấy tài xế T đang bật máy lạnh trên xe để nghỉ ngơi. Làm việc với cảnh sát, ông T lý giải: "Nếu đưa xe gửi vào bãi đỗ thì tốn thêm chi phí, nên tôi đỗ ở bên ngoài chờ khi khách gọi mới lái xe vào đón".

Với việc áp dụng hệ thống camera để xử phạt nguội kết hợp tuần tra lưu động, CSGT khẳng định đây giải pháp lâu dài, giúp kiểm soát địa bàn liên tục 24/24h, hạn chế tình trạng một số tài xế thiếu ý thức tái diễn vi phạm.