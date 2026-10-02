CSGT tăng cường ghi hình và tiếp nhận phản ánh, xử nghiêm xe chạy 'rùa bò' trên cao tốc

Ngày 2/10, liên quan đến tình trạng một số phương tiện bám làn 1 (sát dải phân cách giữa) trên cao tốc gây cản trở lưu thông dòng xe, Cục CSGT (C08) Bộ Công an cho biết, đơn vị đã và đang tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm.

Các phương tiện cố tình chạy chậm, bám làn trái cao tốc sẽ bị xử lý.

Theo đại tá Phạm Việt Công (Phó cục trưởng C08), hiện nay trên các tuyến cao tốc, có rất nhiều phương tiện vẫn lưu thông chậm và bám làn 1. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến các phương tiện khác.

"Tình trạng xe ô tô lưu thông bám làn trái cao tốc gây ra tình trạng giảm tốc độ đột ngột, tạo sự xung đột về giao thông trên các tuyến đường cao tốc", Cục CSGT nhìn nhận.

Để giải quyết, thời gian qua Cục CSGT đã điều động các cán bộ trực tiếp sử dụng phương tiện lưu thông trên cao tốc, ghi hình quá trình di chuyển để hướng dẫn kỹ năng cho người dân nắm bắt, thực hiện cách vượt xe an toàn.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó cục trưởng Cục CSGT.

Về xử lý xe ô tô chạy chậm bám làn trái cao tốc, Cục CSGT cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, kết hợp sử dụng, khai thác dữ liệu camera giám sát cùng hình ảnh phản ánh của người dân để xử lý.

Mới đây, đơn vị thuộc Cục CSGT xử phạt hai trường hợp lưu thông trên các cao tốc Hà Nội - Lào Cai và Hà Nội - Hải Phòng nhưng chạy chậm và cố tình bám làn trái. Mỗi tài xế bị phạt 900.000 đồng và tạm giữ bằng lái.

Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền cho các tài xế biết về quy định không điều khiển xe bám làn trái trên cao tốc.

Các hình thức tuyên truyền sẽ áp dụng như: Điều chỉnh hệ thống tín hiệu, hiển thị cảnh báo trên các bảng điện tử. Mục đích để tài xế hiểu rõ cần đi đúng làn, đúng tốc độ và chỉ sử dụng làn 1 để vượt khi đủ an toàn.

Đáng lưu ý, sau khi vượt xong, tài xế cần chủ động chuyển sang làn bên phải đảm bảo an toàn để các phương tiện phía sau lưu thông.

Cục CSGT cũng tiến hành khảo sát trên tuyến, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu để tổ chức thí điểm "làn vượt xe" từ quý IV/2026.

"Việc thí điểm dự kiến triển khai trên hai đoạn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cao Bồ. Đây là hai đoạn tuyến có đủ điều kiện để các đơn vị thí điểm làn vượt xe. Cục CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Đường bộ để hoàn thiện hệ thống báo hiệu, vạch sơn trên đường", đại tá Phạm Việt Công nói.

Việc thí điểm dựa trên quá trình khảo sát thực tiễn. Do đó, Cục CSGT mong muốn nhận được sự đồng thuận của người dân để nhân rộng ra các tuyến cao tốc khác, giảm xung đột trên đường và tăng sự lưu thông trên cao tốc.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sắp thí điểm "làn vượt xe".

Cuối tháng 9, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Khu Quản lý đường bộ IV nghiên cứu, xây dựng phương án thí điểm tổ chức giao thông nêu trên.

Theo đề xuất, phương tiện di chuyển trên làn 1 chỉ để vượt xe phía trước. Sau khi hoàn thành vượt và bảo đảm khoảng cách an toàn, phương tiện phải chuyển trở lại làn đường bên phải; không được chạy liên tục trên làn vượt trong trường hợp các làn bên phải hoàn toàn trống.