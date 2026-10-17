CSGT Sơn La tăng cường kiểm tra xe kinh doanh vận tải, xử lý vi phạm

Những ngày giữa tháng 10/2026, thực hiện kế hoạch của Cục CSGT, Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La, nhiều tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông đồng loạt tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với phương tiện kinh doanh vận tải.

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 16/10, trên tuyến quốc lộ 6, chạy qua địa bàn xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, lực lượng CSGT tăng cường, tuần tra kiểm soát. Trong đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Sơn La tập trung phát hiện, xử lý nghiêm hành vi không kinh doanh vận tải nhưng chở hàng hóa có thu tiền và kiểm tra xe biển vàng.

Điển hình như ngày 16/10, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp ô tô vận tải chạy quá tốc độ quy định. Đối với hành vi không kinh doanh vận tải nhưng chở hàng hóa có thu tiền, CSGT trên tuyến này chưa phát hiện trường hợp nào.

Lực lượng CSGT kiểm tra giấy tờ của lái xe biển trắng trên tuyến QL6 qua địa bàn xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Lái xe Nguyễn Văn Định, ở xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết: Sau khi nghe cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La tuyên truyền về việc xe kinh doanh vận tải biển trắng phải chuyển đổi sang biển vàng, tôi đã hiểu và sẽ chuyển đổi ngay trong ngày mai.

Hầu hết các lái xe đều nhận thức được việc đổi từ biển trắng sang biển vàng là việc cần thiết, đồng thời Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Sơn La tuyên truyền người dân thực hiện đúng quy định của Nhà nước về việc chuyển từ biển trắng sang biển vàng.

Ngoài xe biển trắng được kiểm tra, xe biển vàng cũng được lực lượng chức năng kiểm tra kỹ khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 6, qua địa phận xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Thiếu tá Định Quang Trung, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Đội CSGT địa bàn thường xuyên tăng cường tuần tra lưu động, kiểm tra xe vận chuyển hành khách tuyến cố định, xe vận chuyển hàng hoá, xe hợp đồng... Đáng chú ý, nhiều xe ô tô cá nhân biển số nền trắng không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng chở khách, hàng hóa có thu tiền chủ yếu liên hệ với người dân có nhu cầu đi lại thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội.

"Để ngăn chặn tình trạng trên, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra giấy tờ của người điều khiển phương tiện, các điều kiện bảo đảm an toàn cho hành khách. Đồng thời, xử lý nghiêm những hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc giao thông như dừng, đỗ sai quy định, đón, trả khách không đúng nơi quy định", thiếu tá Trung nói.