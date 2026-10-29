CSGT Sơn La mở đường đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu

Theo Công an tỉnh Sơn La, hoảng 9h18 ngày 28/10, tại Km270, Quốc lộ 6, thuộc xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã kịp thời hỗ trợ, dẫn đường đưa một cháu bé bị co giật đến Bệnh viện Đa khoa Mai Sơn cấp cứu, góp phần giúp cháu được tiếp nhận và điều trị kịp thời.

Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Km270, Quốc lộ 6, tổ công tác gồm các đồng chí Nguyễn Xuân Việt, Lò Văn Hiếu và Nguyễn Tài Tùng phát hiện một xe taxi dừng lại để nhờ lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa cháu bé đang bị co giật đi cấp cứu.

Trước tình huống khẩn cấp, nhận thấy sức khỏe của cháu bé có thể bị ảnh hưởng nếu chậm trễ, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ, dẫn đường cho xe taxi chở cháu bé cùng người thân đến Bệnh viện Đa khoa Mai Sơn để cấp cứu.

Cháu bé là Lò Khánh Duy, sinh năm 2022, trú tại bản Lạn Quỳnh, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La. Người thân đi cùng cháu là bà Lò Thị Thu, sinh năm 1965, bà ngoại của cháu. Người điều khiển xe taxi hỗ trợ gia đình đưa cháu đi cấp cứu là anh Trần Tùng Lâm, điều khiển xe mang biển kiểm soát 26H-028.39.

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của tổ công tác Cảnh sát giao thông cùng sự phối hợp của người lái xe taxi đã góp phần hỗ trợ gia đình đưa cháu bé đến cơ sở y tế kịp thời trong tình huống nguy cấp.

Việc làm trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La; đồng thời lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những thời điểm khó khăn, cấp bách.