Khuya 20/11, trên tuyến đường Láng - Cầu 361 (phường Láng), Đội CSGT đường bộ số 3 thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tuần tra kiểm soát, xử lý người điều khiển ô tô và xe máy vi phạm nồng độ cồn.

CSGT cho biết, đây là tuyến đường có nhiều khu vực tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch ăn uống. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm, nhất là ngăn các vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, lực lượng chức năng tăng cường xử lý nội dung này.

"Ngoài kiểm tra các tài xế ô tô và xe máy như thường lệ, lực lượng CSGT tập trung tăng cường kiểm soát những tài xế xe ôm công nghệ", Đội CSGT số 3 cho hay.

Trong khoảng ba giờ làm việc khuya 20/11, cảnh sát kiểm tra đối với nhiều tài xế ô tô song không ghi nhận trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn.

Trong khi đó, nhiều người điều khiển mô tô, xe gắn máy vẫn lái xe ra về sau khi đã sử dụng rượu, bia.

Cá biệt, có hai trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn vượt mức "kịch khung" (gồm 0,686 mg/L và 0,425 mg/L khí thở). Theo quy định, mỗi tài xế bị xử phạt từ 8 - 10 triệu đồng và tước bằng lái xe từ 22 - 24 tháng, đồng thời, cảnh sát tạm giữ phương tiện theo quy định.

Cũng trong buổi làm việc khuya 20/11, CSGT phát hiện ba trường hợp vi phạm là tài xế xe ôm công nghệ vi phạm nồng độ cồn ở nhiều mức khác nhau. Như trường hợp của lái xe Đ.V.B (SN 1982, trú tại Hà Nội) vi phạm ở mức 0,106 mg/L khí thở.

Một tài xế xe ôm công nghệ khác bị xử phạt do lái xe sau khi uống rượu, bia trình bày: "Sau khi chạy nốt cuốc xe buổi tối, mấy người bạn rủ đi ăn đêm nên tôi có uống hai cốc bia. Đây là lần đầu tiên tôi bị xử phạt, tôi sẽ rút kinh nghiệm".

CSGT cho biết thêm, dù công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm nồng độ cồn diễn ra thường xuyên, một bộ phận tài xế vẫn chủ quan điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát.

"Có trường hợp bị phát hiện vi phạm ở mức khá cao, lên tới 0,686 mg/L khí thở vẫn điều khiển xe máy chở người thân ra về. Đây là hành vi luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm để răn đe", CSGT khẳng định.

Thời gian tới, vào những ngày cuối tuần, CSGT Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra tại các tuyến đường trọng điểm, tập trung vào những khung giờ có nguy cơ phát sinh vi phạm, nhất là hành vi liên quan đến nồng độ cồn, ma túy...