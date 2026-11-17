Ngày 17/11, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Toàn bộ quá trình làm việc được ghi nhận bằng camera nghiệp vụ và chuyển vào hệ thống (Ảnh cắt từ clip Cục CSGT).

Theo đại diện Cục CSGT, việc triển khai quy trình này phụ thuộc vào việc dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Khi có đủ cơ sở pháp lý, việc xử lý vi phạm giao thông có thể được thực hiện trên môi trường điện tử. Người vi phạm có thể tiếp nhận thông tin, thực hiện thủ tục và nộp phạt qua ứng dụng VNeTraffic do Bộ Công an cung cấp.

Quy trình xử lý vi phạm nồng độ cồn trên môi trường điện tử

Để minh họa, Cục CSGT đưa ra quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Nếu dự án luật sửa đổi được thông qua, người vi phạm có thể thực hiện thủ tục và nộp phạt qua VNeTraffic mà không phải đến trụ sở CSGT.

Theo đó, lực lượng CSGT tổ chức kiểm tra nồng độ cồn trong cơ thể người điều khiển phương tiện. Việc đo được thực hiện bằng thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, thông qua hơi thở.

Toàn bộ quá trình làm việc được ghi nhận bằng camera nghiệp vụ và chuyển vào hệ thống dữ liệu.

Sau khi kiểm tra, người được kiểm tra cung cấp thông tin về nhân thân, địa chỉ và phương tiện đang điều khiển. Trong trường hợp cần thiết, CSGT có thể kiểm tra mã định danh cá nhân để xác định thông tin của người được kiểm tra.

Nếu phát hiện vi phạm, người vi phạm được thông báo kết quả đo trên máy. CSGT in kết quả để người vi phạm nắm được thông tin.

Đại diện Cục CSGT cho biết: “Dữ liệu từ máy đo nồng độ cồn được chuyển vào hệ thống. Toàn bộ quá trình làm việc được ghi nhận bằng camera nghiệp vụ và chuyển vào hệ thống”.

Theo phương án này, CSGT không phải lập biên bản vi phạm hành chính theo cách thức thông thường. Người có thẩm quyền sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm nồng độ cồn và quy định pháp luật để ban hành quyết định xử phạt.

Nộp phạt qua VNeTraffic

Sau khi có quyết định xử phạt, người vi phạm thực hiện việc nộp phạt thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Đối với phương tiện không phải xác minh thêm, chẳng hạn xe chính chủ hoặc người vi phạm chứng minh được chủ xe, việc bàn giao phương tiện cũng có thể được thực hiện thuận lợi hơn.

Nếu có người thân của người vi phạm đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến nơi xử lý, CSGT tiến hành bàn giao phương tiện cho chủ xe theo phương án được giới thiệu.

Như vậy, nếu quy trình được triển khai chính thức, người vi phạm có thể thực hiện các thủ tục trên ứng dụng điện tử do Bộ Công an cung cấp mà không phải đến trụ sở CSGT nơi cư trú hoặc nơi phát hiện vi phạm.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và camera giám sát. Người dân có thể giảm thời gian đi lại, đồng thời chủ động hơn trong việc tiếp nhận thông tin và thực hiện nghĩa vụ nộp phạt.

Tuy nhiên, cần lưu ý đây là phương án triển khai gắn với việc hoàn thiện cơ sở pháp lý. Việc Cục CSGT đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về kỹ thuật, dữ liệu và quy trình không đồng nghĩa người dân đã có thể áp dụng ngay toàn bộ phương thức xử lý mới.

Việc triển khai chính thức còn phụ thuộc vào kết quả xem xét, thông qua dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) và các quy định hướng dẫn có liên quan.