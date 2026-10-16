CSGT rải cát khô, xử lý dầu loang trên đường

Sáng 16/10 tại phố Cát Linh, đoạn gần nút giao Cát Linh - Giảng Võ, một chiếc xe máy chở theo nhiều hàng hóa đã làm đổ lượng lớn dầu ăn ra mặt đường gây trơn trượt và làm không ít người đi xe máy qua khu vực trên bị ngã.

Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông, đặc biệt đối với người đi xe máy.

CSGT dùng cát khô xử lý vết dầu ăn loang trên đường.

Nhận được tin báo, Đại úy Đào Quang Hòa (cán bộ Đội CSGT số 3) nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sử dụng cát khô phủ lên khu vực dầu loang để tăng độ bám mặt đường. Cùng với đó, cán bộ CSGT tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển tránh đi vào vị trí nguy hiểm.

Sau khoảng 15 phút, vết dầu loang được xử lý, giao thông qua khu vực trở lại bình thường.

Vết dầu loang được CSGT xử lý.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi vận chuyển hàng hóa cần kiểm tra, chằng buộc chắc chắn, sắp xếp hàng hóa gọn gàng và đúng quy định. Các loại hàng hóa dạng lỏng cần được đóng kín, cố định an toàn, tránh rơi vãi xuống đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Khi xảy ra sự cố làm rơi vãi hàng hóa hoặc khiến mặt đường mất an toàn, người liên quan cần chủ động phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý kịp thời, không để tình trạng nguy hiểm kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.