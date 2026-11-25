Ngày 25/11, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nữ sản phụ bị vỡ ối trên đường đến bệnh viện được lực lượng CSGT Công an tỉnh dùng xe đặc chủng hỗ trợ đưa đến bệnh viện kịp thời đã hạ sinh em bé "mẹ tròn con vuông".

Nữ sản phụ H được cán bộ CSGT Quảng Ngãi dùng xe đặc chủng đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, qua đó hạ sinh cháu bé an toàn.

Trước đó, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên QL14, đoạn qua Km 1541+600, thuộc thôn 1, xã Đăk Hà, cán bộ đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ nhận tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ anh Đ.V.T, điều khiển xe ô tô BKS 82C-063.09 cho biết đang trên đường đưa vợ đang mang thai ở kỳ cuối sắp sinh đến bệnh viện thì bất ngờ vỡ ối, có dấu hiệu chuyển dạ gấp và mong nhận được hỗ trợ từ lực lượng CSGT để đến bệnh viện nhanh nhất.

Nhận thấy tình huống nguy cấp, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai mẹ con sản phụ, tổ công tác đã lập tức báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe ô tô chuyên dụng bật còi, đèn ưu tiên để mở đường đưa sản phụ di chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 nhanh nhất có thể.

Nhờ được lực lượng CSGT hỗ trợ kịp thời, sản phụ đến bệnh viện và được đội ngũ y bác sỹ tận tình chăm sóc, nữ sản phụ đã hạ sinh con an toàn, “mẹ tròn con vuông”.

Xúc động trước hành động đẹp và tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng, gia đình anh Đ.V.T. đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các chiến sĩ CSGT trực tiếp hỗ trợ.