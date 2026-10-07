CSGT Quảng Ngãi dùng xe đặc chủng mở đường đưa người bị tai nạn lao động đi cấp cứu

Ngày 7/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Trạm CSGT Ngọc Hồi vừa kịp thời hỗ trợ đưa một nạn nhân bị tai nạn lao động nguy kịch đến cơ sở y tế cấp cứu.

Cán bộ Trạm CSGT Ngọc Hồi - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi kịp thời mở đường và đưa nạn nhân gặp tai nạn vào bệnh viện cấp cứu qua đó giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh đoạn xã Đăk Plô, tổ CSGT thuộc Trạm CSGT Ngọc Hồi nhận được yêu cầu hỗ trợ dẫn đường từ lái xe N.T.S (sinh năm 1997, trú tại xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) đang đưa anh N.T.L (SN 1980, tạm trú tại xã Xốp, tỉnh Quảng Ngãi) gặp sự cố tai nạn lao động nghiêm trọng, sức khoẻ nguy kịch.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, tổ CSGT tạm dừng nhiệm vụ tuần tra, mở đường đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Trong quá trình lưu thông, cán bộ CSGT nhận thấy chấn thương của nạn nhân đang rất nguy kịch, trong khi để đưa đến bệnh viện tuyến trên cần quãng đường di chuyển hơn 50km đèo dốc quanh co nguy hiểm, dễ lỡ mất thời gian vàng trong cấp cứu, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng.

Tổ CSGT đã trao đổi nhanh với tài xế S và thống nhất đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa khu vực Đăk Glei, tỉnh Quảng Ngãi trong khoảng thời gian ngắn nhất. Nhờ đó các bác sĩ kịp thời can thiệp và giúp nạn nhân qua khỏi cơn nguy kịch.

Sau sơ cấp cứu ban đầu, anh N.T.L đã được đưa đến bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.