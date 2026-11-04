CSGT Quảng Ngãi dẫn đường đưa nạn nhân nguy kịch đi cấp cứu do bị ngã khi sửa mái nhà

Ngày 4/11, Trung tá Nguyễn Ích Hoà, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ công dân đưa nạn nhân bị tai nạn lao động đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, qua đó không nguy kịch đến tính mạng.

Xe đặc chủng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi kịp thời dẫn đường để lái xe di chuyển nhanh nhất có thể đưa nạn nhân gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 2 đang làm nhiệm vụ tại Km1534+200 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) thì nhận được đề nghị hỗ trợ dẫn đường, đưa người đi cấp cứu từ tài xế Nguyễn Hoàng Sang, 22 tuổi, trú xã Đăk Tô.

Ngay tức thì, tổ CSGT đã điều khiển phương tiện dẫn đường, hỗ trợ phương tiện chở nạn nhân di chuyển nhanh chóng, an toàn đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cơ sở 2 để cấp cứu.

Được biết, sáng sớm ngày 4/11, anh Trần Quang Ánh (28 tuổi, trú thôn Đăk Mốt, xã Đăk Tô) trèo lên nóc nhà sửa mái tôn. Trong lúc làm việc, không may anh Ánh bị trượt chân, ngã từ trên mái xuống đất gây thương tích nặng, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Nhờ được lực lượng CSGT hỗ trợ kịp thời để di chuyển đến bệnh viện nhanh nhất, anh Ánh đã được đội ngũ y bác sỹ tiếp nhận, sơ cấp cứu, tiến hành điều trị kịp thời, qua đó chấn thương không còn nguy kịch đến tính mạng.