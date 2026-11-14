CSGT Phú Thọ xuyên đêm xử lý xe tải độ đèn khiến người đi đường chói mắt

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện nhiều ô tô kinh doanh vận tải tự ý lắp thêm đèn phía trước, vi phạm quy định về điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện.

Phương tiện mang biển kiểm soát 28A-319.xx bị lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý. Ảnh: Minh Cường

Các phương tiện bị phát hiện tại Km102+900 Quốc lộ 6, thuộc xã Tân Lạc; Km40+250 đường tỉnh 443B, thuộc xã Ngọc Sơn và Km5+550 tuyến đường C, thuộc xã Nhân Nghĩa. Các xe bị xử lý mang biển kiểm soát 26E-005.xx, 90C-024.xx và 28A-319.xx.

Với các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe và yêu cầu người điều khiển tháo thiết bị chiếu sáng lắp thêm, khôi phục tình trạng ban đầu của phương tiện. Tổng số tiền xử phạt là 4,5 triệu đồng; người vi phạm bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Phương tiện mang biển kiểm soát 26E-005.xx bị phát hiện có hành vi tự ý lắp thêm đèn phía trước. Ảnh: Minh Cường

Cơ quan công an cảnh báo, đèn chiếu sáng lắp thêm không phù hợp có thể phát ánh sáng cường độ lớn, gây chói mắt và ảnh hưởng khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện khác. Nguy cơ này càng đáng chú ý khi xe lưu thông ban đêm, trên đường đèo dốc, quanh co hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo chủ xe, tài xế không tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng hoặc thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện. Khi sửa chữa, thay thế thiết bị chiếu sáng, cần chọn loại phù hợp, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và tuân thủ quy định.

Lực lượng CSGT - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.