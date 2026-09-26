CSGT Phú Thọ tuyên truyền chở hàng đúng quy định cho lái xe tải

Ngày 26/9, đội CSGT đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức tuyên truyền và ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đối với các chủ doanh nghiệp, chủ mỏ, đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe trên địa bàn.

Đội CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ tuyên truyền đến lái xe về ATGT

Lực lượng CSGT tập trung tuyên truyền pháp luật về TTATGT; trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Đồng thời cảnh báo các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, nhất là vi phạm về tốc độ, tải trọng, nồng độ cồn, thời gian lái xe, điều kiện an toàn của phương tiện và việc chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Lái xe và doanh nghiệp ký cam kết về đảm bảo ATGT.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, 10 chủ doanh nghiệp, chủ mỏ và 80 lái xe đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về TTATGT, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, không chở quá tải trọng, không sử dụng rượu bia khi lái xe, chấp hành quy định về tốc độ, thời gian lái xe và chủ động kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện trước khi hoạt động.

Thông qua đó, Đội CSGT đường bộ số 5 tiếp tục tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, chủ mỏ và đội ngũ lái xe trong công tác phòng ngừa vi phạm, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm TTATGT với mục tiêu "Nâng cao trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và đội ngũ lái xe - Vì an toàn trên mọi cung đường".

Lực lượng CSGT số 5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ vẫn thường xuyên kiểm tra các phương tiện hoạt động trên đường.

Thượng uý, Nguyễn Tiến Long, cán bộ đội CSGT đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đội thường xuyên tuyên truyền về ATGT và cho các lái xe ký cam kết điều khiển phương tiện không chở hàng quá tải, cơi nới thành thùng và tuân thủ luật giao thông đường bộ.

Tuyên truyền đến từng lái xe về ATGT và cam kết không chở hàng quá tải, cơi nới thùng xe.

Anh Đinh Văn Hưng (SN 1986 ở Cao Dương, Phú Thọ) đã ký cam kết: Chấp hành đúng các quy tắc giao thông đường bộ khi tham gia giao thông vận tải như: dừng, đỗ đúng quy định; chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; đi đúng phần đường, làn đường; không chạy quá tốc độ quy định; không lái xe sau khi đã sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác…

Luôn chở hàng đúng tải trọng cho phép, không điều khiển xe cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng xe, bảo đảm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình vận chuyển hàng hoá.

Kiểm tra kích thước thùng xe và tuyên truyền lái xe chở đúng trọng tải, không cơi nới thành thùng

Không vi phạm các quy định về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông như: Điều khiển xe không có Giấy phép lái xe, Giấy chứng nhận đăng xe, Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng…; điều khiển phương tiện quá thời gian quy định; điều khiển xe quá niên hạn sử dụng.

Xuất trình đầy đủ, kịp thời các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện, người điều khiển phương tiện, hàng hóa chở trên phương tiện khi có yêu cầu kiểm tra của lực lượng CSGT.