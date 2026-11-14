CSGT Phú Thọ hướng dẫn tài xế xe tải nhận diện điểm mù, phòng tai nạn

Chiều 13/11, tại Hội trường Công an tỉnh Hòa Bình cũ, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn với chủ đề “Lái xe an toàn - Trách nhiệm, kỷ cương và hạnh phúc”.

Chương trình có sự tham gia của 46 lái xe ô tô tải ben, xe đầu kéo hoạt động tại các mỏ, điểm thu hồi khoáng sản trên địa bàn xã Thịnh Minh và phường Kỳ Sơn.

Lãnh đạo Đội CSGT số 4 tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông cho các lái xe ben, xe đầu kéo.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, việc tổ chức tuyên truyền nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến xe tải ben, xe đầu kéo; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của lái xe, chủ phương tiện và doanh nghiệp vận tải trong bảo đảm an toàn giao thông.

Tại chương trình, lực lượng CSGT tập trung phân tích tình hình TTATGT, thực trạng vi phạm và nguyên nhân các vụ tai nạn liên quan đến xe tải, xe đầu kéo. Trong đó, các hành vi như chạy quá tốc độ, vượt ẩu, thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, chở hàng quá tải và áp lực chạy nhiều chuyến, khoán doanh thu được chỉ ra là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Các lái xe được phổ biến quy định pháp luật về tốc độ, phần đường, làn đường, vượt xe, dừng đỗ, nồng độ cồn, ma túy, thời gian lái xe; quy định về tải trọng, kích thước thành thùng xe và trách nhiệm của lái xe, chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải.

Hướng dẫn, truyên truyền trực quan bằng các phương tiện giao thông.

Bên cạnh việc phổ biến pháp luật, chương trình còn trình chiếu, phân tích video các tình huống giao thông và vụ tai nạn thực tế. Qua đó, lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân, hành vi vi phạm, hậu quả và hướng dẫn biện pháp phòng tránh.

Các lái xe cũng được hướng dẫn kỹ năng kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, xử lý tình huống khi lưu thông trên quốc lộ, cao tốc, đường đèo dốc và trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Đáng chú ý, lực lượng CSGT tổ chức hướng dẫn thực hành trực tiếp trên xe tải, giúp lái xe nhận diện các vị trí điểm mù phía trước, phía sau và hai bên phương tiện. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng quan sát, kiểm soát điểm mù, phòng ngừa va chạm khi chuyển hướng, chuyển làn, lùi xe, quay đầu và ra vào khu vực mỏ, bến bãi.

Kết thúc chương trình, các lái xe được khảo sát, đánh giá nhận thức sau tuyên truyền và ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về TTATGT; không sử dụng rượu, bia, ma túy khi điều khiển phương tiện; không phóng nhanh, vượt ẩu, chở hàng quá tải trọng, quá kích thước cho phép và không sử dụng điện thoại khi lái xe.

Mời độc giả xem thêm video: CSGT tuyên truyền, hướng dẫn nhận diện điểm mù, phòng ngừa tai nạn giao thông cho xe tải, xe đầu kéo.