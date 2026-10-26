CSGT phạt tài xế ô tô đỗ trên vỉa hè từ tin báo người dân

Ngày 26/10, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.HCM, Đội Cảnh sát giao thông số 1 vừa xác minh, xử lý một trường hợp ô tô đỗ trên vỉa hè trái quy định tại đường Tố Hữu, phường Tân Uyên, TP.HCM từ phản ánh của người dân.

Trước đó, Đội CSGT số 1 tiếp nhận tin báo về xe ô tô con mang biển số 61K-4XX.X7 đỗ trên vỉa hè đường Tố Hữu, chiếm dụng không gian dành cho người đi bộ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh phương tiện và người điều khiển. Qua đó, cơ quan chức năng xác định tài xế vi phạm là ông L.V.T. (sinh năm 1995, cư trú tại tỉnh Đồng Nai) và mời người này đến làm việc.

CSGT TP.HCM làm việc với tài xế ô tô đỗ trên vỉa hè.

Tại cơ quan công an, trước những hình ảnh được cung cấp, ông L.V.T thừa nhận hành vi vi phạm và ký biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đỗ xe trên vỉa hè trái quy định.

Theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi này bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Theo Đội CSGT số 1, việc tiếp nhận, xác minh và xử lý thông tin, hình ảnh, video do người dân cung cấp là một trong những giải pháp hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Thời gian tới, Đội CSGT số 1 sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời khuyến khích người dân tích cực phản ánh, cung cấp thông tin về những trường hợp vi phạm giao thông.