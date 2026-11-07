CSGT phát hiện xe tải hết hạn kiểm định, không phù hiệu vận tải qua dữ liệu điện tử

Ngày 7/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý một trường hợp xe tải vi phạm quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, cũng như điều kiện hoạt động kinh doanh vận tải thông qua dữ liệu điện tử do Cục CSGT cung cấp.

CSGT làm việc với tài xế điều khiển xe tải hết hạn kiểm định. (Ảnh: CSGT).

Sau khi tiếp nhận dữ liệu từ Phòng Quản lý khai thác dữ liệu và chuyển đổi số (Cục CSGT) về xe tải biển số 79C-136.xx có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 xác minh, kiểm tra.

Khoảng 15h55 ngày 6/11, tại Km161 quốc lộ 1, thuộc phường Bắc Nha Trang, lực lượng CSGT dừng phương tiện để kiểm tra. Qua xác minh, người điều khiển xe là ông T.T.M (sinh năm 1977, trú tại Khánh Hòa).

Tại đây, tài xế thừa nhận điều khiển xe có giấy chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực dưới một tháng và xe không có phù hiệu vận tải theo quy định.

Xe tải hết hạn kiểm định và không có phù hiệu vận tải.

Với các vi phạm trên, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế theo quy định tại Nghị định 168, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238 của Chính phủ. Tổng mức phạt đối với tài xế là 9,5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng cũng tạm giữ giấy phép lái xe và phương tiện để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt.

Cơ quan chức năng cũng lập biên bản đối với Công ty TNHH T.H.N.T (chủ phương tiện) về hành vi đưa xe hết hạn kiểm định tham gia giao thông và giao phương tiện cho người làm công điều khiển khi xe không có phù hiệu theo quy định. Tổng mức phạt đối với doanh nghiệp là 32 triệu đồng.

Qua vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo các chủ phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải thường xuyên kiểm tra thời hạn kiểm định, phù hiệu và các điều kiện hoạt động của phương tiện, bảo đảm tuân thủ quy định khi tham gia giao thông.