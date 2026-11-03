CSGT phát hiện ô tô VF3 bị mất trộm đang lưu thông trên QL10

Vụ việc xảy ra vào hồi 10h00 ngày 2.11.2026, tại Km9+100 QL10 (thuộc địa bàn phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng), Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện một xe ô tô không gắn biển kiểm soát lưu thông, có dấu hiệu bất thường nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện là anh T.B.T (trú tại phường Thanh Sơn, thành phố Quảng Ninh) không xuất trình được Giấy phép lái xe cũng như các giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe ô tô VF3 bị mất trộm đang lưu thông trên đường

Làm việc với lực lượng Công an, anh T.B.T khai nhận chiếc xe trên được lấy từ một đại lý ô tô VinFast trên địa bàn phường Uông Bí, thành phố Quảng Ninh. Qua phối hợp xác minh nhanh với đại diện đại lý ô tô, phía đại lý xác nhận phương tiện nói trên đã bị mất trộm trước đó.

Hiện Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Công an phường Uông Bí (thành phố Quảng Ninh) tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.