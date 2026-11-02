CSGT phát hiện hơn 5.400 trường hợp vi phạm tốc độ và nồng độ cồn/ngày

Nhiều trường hợp vi phạm tốc độ và nồng độ cồn

Ngày 2/11, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), trong ngày 1/11/2026, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện 19.790 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, 15.715 trường hợp đã bị lập biên bản xử lý.

Ngày 1/11, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện 19.790 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có hơn 5.400 trường hợp vi phạm tốc độ và nồng độ cồn (Ảnh: Cục CSGT).

Đáng chú ý, vi phạm tốc độ tiếp tục chiếm số lượng lớn với 3.335 trường hợp. Lực lượng chức năng cũng phát hiện 2.117 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngoài ra, có 58 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 16 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn và 105 trường hợp chở quá số người quy định. CSGT còn phát hiện 83 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.

Các vi phạm khác gồm 1 trường hợp đón, trả khách không đúng nơi quy định và 1 trường hợp vi phạm về ma túy.

Toàn quốc xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông

Về tình hình tai nạn giao thông, trong ngày 1/11, toàn quốc xảy ra 41 vụ tai nạn đường bộ, làm chết 26 người và bị thương 31 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Cùng ngày, công an các địa phương tổ chức 49 hội đồng sát hạch giấy phép lái xe cho 28.182 học viên đăng ký. Có 26.148 học viên có mặt dự sát hạch, trong đó 16.119 học viên đạt yêu cầu, đạt tỷ lệ 62%.

Đối với ứng dụng VNeTraffic, tổng số tài khoản đã đăng ký đạt 12.617.694, tăng 29.067 tài khoản so với trước đó. Trong số này có 601.922 tài khoản mức 1 và 12.015.772 tài khoản mức 2.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành quy định về tốc độ, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Đồng thời, cần giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường, quan sát kỹ trước khi chuyển hướng và chủ động giảm tốc độ tại khu dân cư, trường học, nơi đông người.