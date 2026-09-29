CSGT ở Huế hỗ trợ người dân bị đột quỵ đi cấp cứu nhận 'cơn mưa lời khen'

Hai cán bộ CSGT ở Huế kịp thời ứng cứu cụ bà bị đột quỵ

Sáng 29-9, Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế cho biết, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế đã chỉ đạo khen thưởng hai cán bộ CSGT của đơn vị này vì đã có hành động đẹp hỗ trợ người dân bị đột quỵ đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, tối 28-9, Tổ công tác gồm Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2 - Phòng CSGT Công an TP Huế, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Lý Thái Tổ, phường Hương An, TP Huế thì nhận được thông tin một người dân có biểu hiện đột quỵ tại nhà.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài nhanh chóng dùng xe mô tô chuyên dụng di chuyển đến trước số 668 đường Lê Duẩn (TP Huế), phối hợp với Đội cứu hộ xe 0 đồng Huế cùng người nhà chuyển nạn nhân ra xe rồi đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu…

Sau khi bà cụ được đưa đi viện, Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, cụ N.T.Y (70 tuổi) là người được đưa đi cấp cứu kịp thời hiện đã dần ổn định sau khi được các bác sĩ tích cực điều trị.

Chị Phương Thu là con gái cụ N.T.Y chia sẻ, do không có thông tin cụ thể về các CSGT kịp thời hỗ trợ mẹ nên chị đã đăng clip do camera gia đình ghi lại lên mạng xã hội để tỏ lòng biết ơn.

Video đã có hàng ngàn lượt xem và yêu thích. Rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng ngợi khen hành động cứu người kịp thời của các cán bộ CSGT Công an TP Huế.

Trung tá Phạm Đắc Tài kể, lúc hay tin có người dân bị đột quỵ, anh cùng đồng đội đã không chút chần chừ hỗ trợ. "Tôi nghĩ việc làm của chúng tôi không có gì đáng nói cả. Khi thấy người dân gặp nạn, ai cũng sẽ hành động như vậy thôi", Trung tá Phạm Đắc Tài nói.