CSGT nói hướng xử lý khi đang chạy xe gặp đèn tín hiệu bị lỗi

Ảnh: Cục CSGT.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết sẽ không xử phạt với trường hợp người điều khiển phương tiện đang tham gia giao thông thì gặp đèn tín hiệu bị lỗi.

Cụ thể, Cục CSGT mô tả hiện tượng lỗi của đèn tín hiệu giao thông bao gồm nháy đỏ liên tục hoặc đồng thời hiển thị cả tín hiệu xanh và đỏ hoặc đang tín hiệu xanh có bộ đếm thời gian chưa hết thì đột ngột chuyển tín hiệu đỏ...

Cục CSGT xác nhận đối với trường hợp điều khiển xe đang chạy thì gặp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi hoặc hỏng, người tham gia giao thông sẽ không xử phạt các trường hợp bị ghi nhận vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, áp dụng cho các hình thức bao gồm trực tiếp phát hiện hoặc qua hệ thống camera giám sát.

Về quy trình, khi phát hiện vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông thông qua thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ hoặc hệ thống camera giám sát, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có quyền được xem toàn bộ hình ảnh, clip vi phạm để xác định có vi phạm hay không hoặc hệ thống đèn tín hiệu có bị lỗi hay không.

Người điều khiển phương tiện có thể cung cấp hình ảnh, clip từ camera giám sát hành trình hoặc camera giám sát của người dân ven đường... để cho thấy có hay không trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi hoặc bị hỏng.

Nếu xác định được đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, người tham gia giao thông sẽ không bị xử phạt. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Nhìn chung, Cục CSGT vẫn lưu ý người tham gia giao thông khi đến nút giao phải quan sát, giảm tốc độ, đảm bảo an toàn. Trong trường hợp đèn tín hiệu giao thông gặp hư hỏng, người dân điều khiển phương tiện theo hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông (nếu có) hoặc theo quy tắc chung khi qua các nút giao - có vòng xuyến hoặc không có vòng xuyến.

Trường hợp người tham gia giao thông nhận thấy đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng có thể thông báo tới Cục CSGT hoặc Phòng CSGT các địa phương qua số điện thoại công khai hoặc các kênh thông tin khác.