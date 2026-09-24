CSGT Nghệ An mở đường đưa cụ ông bị thương nặng do rơi từ tầng 2 xuống đi cấp cứu

Chiều 24/9, Tổ công tác số 1 - Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên QL1 tuyến tránh Vinh.

Nhờ được lực lượng CSGT mở đường, ông P đã được đưa đến bệnh viện kịp thời (Ảnh: T.T).

Vào khoảng 17h, khi Tổ đang làm nhiệm vụ tại đoạn Km15, QL1 tuyến tránh Vinh thì bất ngờ thấy một người đàn ông từ trên xe ô tô con chạy tới hốt hoảng nhờ trợ giúp.

Người này cho biết, cụ ông rơi từ trên nhà cao tầng xuống đất, bị thương rất nặng, cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đang buổi tan tầm, lưu lượng người và phương tiện trên tuyến rất lớn khiến việc lưu thông rất chậm, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nạn nhân.

Ngay lập tức, cán bộ trong tổ công tác đã đến kiểm tra thì thấy trên xe có 1 cụ ông bị thương nặng ở phần đầu, người mê man, tím tái.

Tổ nhanh chóng báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trạm, lãnh đạo Phòng, đồng thời triển khai phương tiện chuyên dụng mở đường đưa nạn nhân xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh cấp cứu kịp thời.

Được biết, nạn nhân là ông Đ.V.P (SN 1962, trú tại xóm Nam Kim, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An), không may gặp tai nạn nghiêm trọng khi bị rơi từ tầng 2 xuống đất.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời nên nạn nhân đã được y, bác sĩ cấp cứu qua cơn nguy kịch.

Ông P được đưa đến bệnh viện nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Tổ CSGT (Ảnh: T.T).

Trung tá Trần Hữu Trung, thành viên tổ công tác, kể lại: Tổ đang làm nhiệm vụ thì thấy một người đàn ông chạy ô tô đến rồi hốt hoảng, không nói thành lời, nhờ hỗ trợ khẩn cấp.

Khi đến kiểm tra bên trong xe thì đã thấy một cụ ông bị thương rất nặng, người mê man, tím tái.

Xác định nạn nhân bị thương rất nặng, cần phải khẩn trương đưa tới bệnh viện trong thời gian nhanh nhất.

Vì vậy, Tổ đã nhanh chóng dùng xe chuyên dụng mở đường để gia đình đưa nạn nhân tới bệnh viện.

Đến tối, người con của ông P nhắn tin cho biết là ông đã cơ bản qua cơn nguy kịch.

Cũng trong buổi tối cùng ngày, người thân của nạn nhân đã viết thư lên mạng xã hội gửi lời cảm ơn đến tổ công tác.