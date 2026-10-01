CSGT Nghệ An mở đường đưa bé trai hơn 1 tuổi đuối nước đến bệnh viện cấp cứu

Ngày 1/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường tỉnh ĐT.542E, tổ công tác đã kịp thời sử dụng xe chuyên dụng đưa một bé trai bị đuối nước, trong tình trạng nguy kịch, đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu.

Nhờ được lực lượng CSGT dùng xe chuyên dụng đưa đi cấp cứu kịp thời nên bé trai đã qua cơn nguy hiểm. (Ảnh: Phòng CSGT Công an Nghệ An).

Sự việc diễn ra vào khoảng 9h45 ngày 30/9, tại Km16+500, đoạn qua địa bàn xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Thời điểm này, Tổ công tác số 6, thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến ĐT.542E thì phát hiện một xe ô tô dừng lại, người nhà bước xuống khẩn thiết ra tín hiệu nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ.

Qua trao đổi nhanh với gia đình, họ cho biết cháu Nguyễn A.T (sinh năm 2025, trú xóm 5, xã Yên Trung, Nghệ An) trong lúc chơi cùng ông không may bị trượt chân rơi xuống hồ nước. Mặc dù đã được người nhà vớt lên, sơ cứu tại chỗ, nhưng cháu vẫn lâm vào tình trạng khó thở, da thịt tím tái.

Quá hoảng loạn trước tình trạng nguy kịch của con, mẹ cháu đã ngất xỉu, buộc người cậu cùng bà ngoại phải khẩn trương ôm cháu bắt xe đi bệnh viện.

Nhận thức rõ từng phút, từng giây lúc này đều có ý nghĩa sống còn đối với tính mạng của cháu bé, Tổ công tác số 6 đã lập tức đưa cháu T, cùng bà ngoại sang xe ô tô chuyên dụng của CSGT. Sau đó, các chiến sĩ đã bật tín hiệu ưu tiên và tốc lực mở đường đưa cháu tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Nhờ hành trình di chuyển khẩn cấp và sự chủ động mở đường thông suốt của lực lượng CSGT, cháu bé đã được tiếp cận đội ngũ y bác sĩ trong thời gian ngắn nhất. Đến nay, sức khỏe của cháu T đã tạm thời qua cơn nguy hiểm và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi chuyên sâu.

Theo Phòng CSGT Công an Nghệ An, hành động của Tổ công tác số 6 đã thể hiện tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" của lực lượng công an nhân dân.