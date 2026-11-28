Ngày 27/11, Bộ Công an thông tin về việc lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai kịp thời hỗ trợ đưa một người đàn ông trong tình trạng nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, khoảng 11h40 ngày 25/11, Tổ CSGT số 1 thuộc Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường tỉnh ĐT638, đoạn qua phường Quy Nhơn Tây, thì nhận được tín hiệu cầu cứu từ một tài xế ô tô.

Cán bộ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ đưa người bệnh vào bệnh viện cấp cứu (ảnh: Bộ Công an).

Thời điểm này, anh N.T.T. (SN 1995, trú xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 77A-164.xx, chở ông N.M.T. (SN 1967, cùng trú xã Canh Vinh) đang lên cơn co giật, sức khỏe trong tình trạng nguy kịch.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, tổ công tác lập tức cử Thiếu tá Hồ Thanh Hiếu và Đại úy Nguyễn Hồng Huy sử dụng xe đặc chủng, bật còi và đèn ưu tiên dẫn đường cho ô tô chở bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, xe chở bệnh nhân đã vượt quãng đường hơn 15km, nhanh chóng tiếp cận cơ sở y tế để được cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, ông N.M.T. có tiền sử chấn thương sọ não, dẫn đến tình trạng co giật, động kinh. Sau khi được đưa đến bệnh viện, bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

Hình ảnh hai cán bộ CSGT hỗ trợ người bệnh sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi.

Việc làm kịp thời, trách nhiệm của Thiếu tá Hồ Thanh Hiếu và Đại úy Nguyễn Hồng Huy đã góp phần giúp người bệnh được cấp cứu nhanh chóng, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT trong thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ người dân.