CSGT mở đường hỗ trợ đưa cụ bà đi cấp cứu kịp thời

Cụ thể, vào khoảng 15h ngày 27/9/2026, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai phối hợp với Cục CSGT làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Hưng Thịnh).

Lực lượng phối hợp dùng xe mô tô chuyên dụng mở đường.

Lực lượng phối hợp đã kịp thời đưa cụ bà H.Th.Th. đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng phối hợp phát hiện cụ bà H.Th.Th. (SN 1948, ngụ tại xã Hưng Thịnh) đang chuyển biến sức khỏe xấu, cần khẩn cấp đưa đến cơ sở y tế để điều trị.

Tổ công tác đã nhanh chóng trưng dụng xe mô tô tuần tra chuyên dụng, bật đèn, còi ưu tiên mở đường, đưa bệnh nhân H.Th.Th. tiến thẳng đến Bệnh viện Thánh Tâm.

Nhờ sự can thiệp nhanh chóng và tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT, bệnh nhân đã được tiếp cận lực lượng y tế tại Bệnh viện Thánh Tâm trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm thời gian vàng để phục vụ công tác cấp cứu.

Hành động đẹp, vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ đã nhận được sự ghi nhận, cảm phục sâu sắc từ gia đình bệnh nhân cũng như quần chúng nhân dân địa phương.