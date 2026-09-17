CSGT mở đường đưa người đàn ông bất tỉnh đi cấp cứu giữa trời mưa lớn nước ngập

Sáng 17/9, trong điều kiện mưa lớn, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ một gia đình đưa người thân đang trong tình trạng bất tỉnh đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 7h30 cùng ngày, Thiếu tá Bùi Hồng Long và Thiếu tá Nguyễn Danh Lưu, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5, đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực ngã tư Đàm Quang Trung - Cổ Linh thì nhận được đề nghị hỗ trợ từ lái xe ô tô biển kiểm soát 20A-938.71.

Trên xe lúc này có anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1977, trú tại Võ Tranh, Thái Nguyên). Theo thông tin từ gia đình, anh T. bị đau thận cấp, sau đó rơi vào tình trạng bất tỉnh và cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận lời đề nghị hỗ trợ người đàn ông bất tỉnh cần đưa đi cấp cứu, CSGT nhanh chóng mở đường giữa mưa lớn, ngập úng giúp đến bệnh viện kịp thời.

Nhận thấy tình huống cần được hỗ trợ khẩn cấp, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe mô tô chuyên dụng mở đường, hỗ trợ phương tiện chở bệnh nhân di chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Thời điểm này, Hà Nội đang có mưa lớn, một số tuyến đường nước dềnh cao, việc di chuyển của các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Ban Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 5 đã chỉ đạo các tổ công tác trên tuyến chủ động điều tiết, hướng dẫn giao thông, hỗ trợ phương tiện chở bệnh nhân di chuyển qua các khu vực bị ảnh hưởng, tạo điều kiện để người bệnh được đưa đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng CSGT, anh Nguyễn Văn T. đã được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để cấp cứu. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Sáng 17/9, mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến phố Hà Nội xuất hiện tình trạng ngập úng, gây khó khăn cho việc đi lại. Phòng CSGT khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, tình hình giao thông để chủ động lựa chọn lộ trình. Người tham gia giao thông cần hạn chế đi qua các tuyến đường ngập sâu hoặc có dòng nước chảy xiết. Khi di chuyển trong điều kiện mưa lớn, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, sử dụng đèn chiếu sáng phù hợp và tăng cường quan sát. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân chủ động tìm nơi tránh trú an toàn khi xảy ra mưa lớn, dông lốc; không dừng, đỗ phương tiện dưới gốc cây, gần công trình xây dựng, biển quảng cáo hoặc những vị trí có nguy cơ cây đổ, vật thể rơi. Khi phát hiện cây đổ, chướng ngại vật hoặc khu vực có dấu hiệu mất an toàn, người dân cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và thông tin cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ.