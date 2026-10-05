CSGT mở đường đưa người dân đi cấp cứu trong giờ cao điểm

Ngày 5-10, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, tổ công tác của Đội CSGT Cát Lái vừa mở đường, hỗ trợ đưa một bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, điều tiết giao thông tại giao lộ Nguyễn Thị Định - Lê Phụng Hiểu, phường Cát Lái, tổ công tác Đội CSGT Cát Lái (Phòng PC08) nhận được sự đề nghị hỗ trợ từ một người dân.

Video lực lượng CSGT mở đường cho xe đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu. Thực hiện: PC08

Thời điểm này, đường phố đang trong giờ cao điểm buổi chiều, mật độ xe đông đúc và có nguy cơ ùn ứ. Người dân này hốt hoảng cho biết người thân đang gặp vấn đề về sức khỏe, rơi vào tình trạng nguy kịch, cần đến bệnh viện gấp, nếu tự di chuyển sẽ trễ "thời gian vàng" cấp cứu.

Lực lượng CSGT mở đường cho xe đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Ảnh: PC08

Nhận thấy tình thế cấp bách, tổ công tác Đội CSGT Cát Lái nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng, bật tín hiệu đèn còi ưu tiên để mở đường, dẫn xe chở bệnh nhân di chuyển qua các đoạn ùn tắc, hướng về Bệnh viện Lê Văn Thịnh an toàn, nhanh nhất.

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời. Ảnh: PC08

Theo Phòng PC08, nhờ sự phản ứng kịp thời của lực lượng CSGT, bệnh nhân đã được nhanh chóng chuyển đến bệnh viện để đội ngũ y, bác sĩ cấp cứu. Gia đình bệnh nhân xúc động gửi lời cảm ơn chân thành trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng CSGT.